Géminis y Cáncer: Transformaciones afectivas y alegrías familiares Hoy

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy, Géminis y Cáncer sentirán cómo la jornada les ofrece oportunidades para fortalecer lazos importantes.
Géminis experimenta cambios profundos en su vida afectiva, con mayor seguridad y confianza, mientras que Cáncer descubrirá que la diversión y la cercanía familiar no dependen del dinero, sino de la calidad de los momentos compartidos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La naturaleza y el deporte pueden confluir en tu vida a partir de ahora gracias a la influencia de nuevos amigos que encontrarás más cerca de lo que imaginas. Puedes aprovechar para practicar esos deportes que veías con cierta envidia.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque sabes que el dinero no lo es todo, puede que le estés dando una importancia realmente innecesaria en tu vida cotidiana. No dejes que te afecte más de la cuenta, porque puede volverse en tu contra y transformarte en una persona obsesiva.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu vida afectiva se está transformando de una forma contundente, sientes más seguridad y confianza, pero también más ataduras de lo que hubieses imaginado hasta hace poco tiempo. Tal vez haya llegado el momento de los compromisos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No dejes que eventuales apuros económicos condicionen tus relaciones familiares. El dinero no debe ser el centro de tu relación con los seres más cercanos, porque la diversión y el ocio no siempre pasan por el consumo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy sacarás el tiempo que necesitas para poner al día tus cuentas y documentos en casa. No encontrarás un momento más relajado para hacer frente a tanto atraso, y con mejor compañía para no sentirse sólo ante el peligro.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vivirás una jornada extremadamente tranquila, que te permitirá tener con un familiar o amigo una larga charla de esas para las que nunca se encuentra el ambiente adecuado y de la que saldrás muy reforzado para determinadas empresas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La jornada es propicia para los planes lúdicos de todo tipo, pero tendrás que dejar bien atadas las cuestiones de trabajo o de estudios, lo contrario será complicarse la vida sin necesidad, porque no tendrás tiempo para todo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que afrontar una decisión que has venido aplazando desde hace tiempo por miedo a equivocarte. Tus buenas relaciones sociales contribuirán a que no cometas ningún error. En el plano sentimental, momentos muy dulces en pareja.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Una vez solventados los problemas familiares, te apetecerá hacer un esfuerzo y preparar un viaje o una cita con los viejos amigos a los que no has podido ver; sólo con los planes, ya notarás una gran mejora física y mental.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Necesitarás controlar tus impulsos con una persona que acabas de conocer, porque puede haberte dado una impresión equivocada; intenta moderarte y sé más observador, seguro que ves cosas en ella que te sorprenderán y agradarán.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu cuerpo te reclamará un poco de ejercicio para desentumecer unos músculos que mantienes dormidos de tanto sillón. Podrías disponer de tiempo libre para darte un paseo o para practicar algún deporte con los amigos o aún mejor con los hijos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las preocupaciones te desbordan y te sientes cada día un poco más en tensión. Debes poner remedio a esta situación, de lo contrario lo único que vas a conseguir es una colección de arrugas en la cara y una úlcera en el estómago.