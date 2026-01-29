Horóscopo de hoy anuncia ascenso laboral para Escorpio y viajes para Tauro

Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento astral del día propone una pausa reflexiva antes de actuar. Las decisiones no llegan de forma abrupta, se insinúan en pequeños gestos, conversaciones y cambios que exigen atención.

En este escenario, los signos reciben señales distintas según su momento personal. Trabajo, emociones y proyecciones futuras se entrelazan en un clima que favorece la introspección y la reorganización interna, con oportunidades que aparecen solo para quienes saben leer el ritmo del día.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Un cambio en tu trabajo te permitirá pasar mucho más tiempo con tu familia y encontrarte contigo mismo en un ambiente relajado y tranquilo. Encontrarás muchas dudas si te para muchos pensar en los cambios, pero serán beneficiosas para aclarar cosas.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Buen momento para viajar, ampliar horizontes y alejarte de la monotonía vivida a diario. La vida amorosa comienza a aclararse y con la ayuda de tu inteligencia, encontrarás la forma de elegir lo mejor en cada ocasión.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Puede que últimamente los astros te hayan apoyado con una suerte extraordinaria, pero ésta está a punto de desaparecer, y sabes muy bien que en determinados asuntos tendrás que esforzarte mucho en estos momentos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). No permitas que el bloqueo mental que estás padeciendo interfiera en tus relaciones sentimentales. Aunque tus obligaciones profesionales seguirán aumentando, tendrás que esforzarte para mantener intactas tus prioridades emocionales.

LEO (23 julio - 22 agosto). Dejarás de analizarlo todo para centrarte en disfrutar lo que tienes, sea por el motivo que sea. Facilidad de comunicación y grandes posibilidades en el terreno de la publicidad y las relaciones públicas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las decisiones que debas tomar hoy van a estar guiadas por la determinación de dejar los problemas atrás y empezar de nuevo. Afrontarás riesgos y puede que adquieras compromisos que no deseas, pero todo con el fin de terminar una etapa y comenzar cuanto antes la siguiente.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te dedicarás a sacar todo el trabajo atrasado y finalizar cualquier tarea que haya permanecido pendiente. Aprovecha tu energía para iniciar la próxima semana limpia de quehaceres. En lo sentimental, la monotonía parece haberse instalado para siempre.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si te proponen para un puesto de trabajo o para un ascenso, no lo dejes pasar, aunque suponga algún esfuerzo personal; es el momento perfecto para un reconocimiento laboral. Sabrás con certeza lo que tienes que hacer para ganarte la confianza de los demás.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Como buen luchador, sabes afrontar con valentía cualquier día negativo; sabes encajar los golpes de la vida, y un día malo no es nada que no conozcas. En cualquier caso, el final de la jornada no aparece tan negativo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La situación amorosa puede haber cambiado de una forma bastante drástica, y ahora vienen las consecuencias. Es importante que si no deseas una ruptura en tu situación te plantees de nuevo tu comportamiento y los pasos a seguir.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Esperabas una jornada tranquila de trabajo, pero todo tenderá a descontrolarse si no sabes implicar a tus compañeros en cada reto que se presente. Tal vez llegues tarde a una cita en la tarde-noche, pero sabrán entenderte.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Llegan tus mejores momentos para el crecimiento y el fruto de lo intelectual, para los estudios, los exámenes y la escritura. Deberías aprovechar para sentar bases sólidas que encarrilen tu futuro.