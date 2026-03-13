José Carlos Cardona pide a Luis Redondo comparecer como testigo en caso de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.-El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, solicitó públicamente al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que atienda el llamado de la justicia y comparezca como testigo en el proceso judicial que enfrenta por la acusación presentada por el Ministerio Público relacionada con el manejo de recursos en Sedesol. A través de un mensaje en sus redes sociales, Cardona afirmó que el juez natural que conoce la causa autorizó la comparecencia de Redondo para esclarecer la naturaleza del Fondo de Administración Solidaria creado en el Congreso Nacional, mediante el cual alrededor de 75 diputados habrían ejecutado recursos a través de la institución que él dirigía. El exfuncionario sostiene que el testimonio del extitular del Legislativo es clave para entender cómo se creó y operó ese mecanismo.

“El Juez Natural que lleva nuestro caso por la acusación que nos ha hecho el Ministerio Público, ha autorizado su comparecencia en calidad de testigo para ayudarnos a entender la naturaleza del fondo de administración solidaria que ustedes crearon en el pasado Congreso Nacional para que 75 diputados (entre ellos la diputada Isis Cuéllar de Copán), ejecutaran fondos en la Secretaría de Desarrollo Social que yo dirigí”, expresó Cardona en su mensaje. El exministro también se refirió a la acusación presentada por el Ministerio Público, que sostiene que dichos recursos habrían sido utilizados con fines políticos a favor del partido Libertad y Refundación (Libre). Según Cardona, solo Redondo, en su condición de máxima autoridad del Congreso en ese momento, puede aclarar si existieron instrucciones políticas para el uso de esos fondos.

“La acusación que nos hace el MP insiste en que ese fondo se usó para la campaña del Partido Libre y solo usted, como máxima autoridad de ese Congreso, sabe si se dieron instrucciones políticas o si la diputada actuaba por su cuenta”, manifestó. En su pronunciamiento, el exfuncionario aseguró que la creación y ejecución del fondo se realizó sin que él tuviera conocimiento directo de su manejo inicial, señalando que las decisiones sobre los montos asignados a los diputados se tomaban desde el Congreso Nacional.