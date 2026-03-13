Asfura ordena anular pasaportes diplomáticos y advierte con despedir "haraganes"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, ordenó ayer -jueves 12 de marzo- eliminar los pasaportes diplomáticos que fueron otorgados y que tienen algunos exfuncionarios.

El mandatario llegó la tarde de ayer al Aeropuerto Palmerola de Comayagua con procedencia de Chile, después de participar en la toma de posesión del presidente José Antonio Kast.

Al presidente se le consultó sobre qué va a pasar con los pasaportes diplomáticos vitalicios, a lo que a renglón seguido contestó: “Todos se van anular. Ya voy a firmar ahora mismo el decreto ejecutivo. No puede ser. O sea, no podemos abusar de lo que no nos corresponde. Ahora mismo (ayer), llegando a Casa Presidencial, ya me tienen listo el decreto ejecutivo para firmarlo y también la canciller Mireya Agüero”.