Asfura ordena anular pasaportes diplomáticos y advierte con despedir "haraganes"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, ordenó ayer -jueves 12 de marzo- eliminar los pasaportes diplomáticos que fueron otorgados y que tienen algunos exfuncionarios.
El mandatario llegó la tarde de ayer al Aeropuerto Palmerola de Comayagua con procedencia de Chile, después de participar en la toma de posesión del presidente José Antonio Kast.
Al presidente se le consultó sobre qué va a pasar con los pasaportes diplomáticos vitalicios, a lo que a renglón seguido contestó: “Todos se van anular. Ya voy a firmar ahora mismo el decreto ejecutivo. No puede ser. O sea, no podemos abusar de lo que no nos corresponde. Ahora mismo (ayer), llegando a Casa Presidencial, ya me tienen listo el decreto ejecutivo para firmarlo y también la canciller Mireya Agüero”.
En relación con los obreros que realizan trabajos de construcción del Hospital del Sur en Choluteca, el mandatario manifestó: “Ellos tienen un contrato, tienen que terminarlo. El trabajo lo tienen que hacer. Ese es uno de los préstamos financiados con organismos internacionales, entonces tienen que terminar y tienen que cumplir”.
“Todos tienen que cumplir su trabajo y sus obras”, enfatizó el presidente Asfura.
En cuanto a los funcionarios que no den resultaron en los primeros seis meses de su mandato fue enérgico al manifestar: “Se va a ver por el trabajo y no tengan duda que el que no funcione se va. Yo puedo soportar cualquier cosa, que me digan lo que sea, no me molesta, pero el haragán no lo soporto y el que no hace las cosas bien no lo soporto”.