Esta noche habrá cortes de energía de emergencia en la zona norte

Cortés, Honduras.- Varias colonias y sectores del municipio de Choloma registrarán interrupciones en el suministro eléctrico esta noche debido a trabajos de mantenimiento programados en el sistema de distribución.

Las labores corresponden a la sección del circuito LVI-L235 en el sector de La Victoria, donde cuadrillas técnicas realizarán el cambio de un poste en la línea troncal, según información proporcionada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Los trabajos estarán a cargo de las cuadrillas de la Unidad Técnica de Control de Distribución, quienes ejecutarán las labores con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema eléctrico y garantizar la estabilidad del servicio.