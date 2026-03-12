Platense vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

San Pedro Sula, Honduras.- El cierre de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacioanal será con un duelo cargado de tensión. Platense y Olimpia se enfrentarán en la jornada 11 en un partido donde ambos equipos están obligados a sumar para mejorar su situación en la tabla de posiciones. El 'Tiburón' atraviesa un momento complicado en el torneo, ya que suman 8 puntos y se ubican en el décimo lugar de la clasificación, con un registro de una victoria, cinco empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Raúl Cáceres no ha logrado mostrar la misma solidez que lo llevó a ser una de las sorpresas del Apertura 2025.

Platense solo tiene una victoria en sus últimos 14 partidos de liga, con un balance de un triunfo, ocho empates y cinco derrotas. Ese único triunfo fue el contundente 4-0 frente a Juticalpa FC el pasado 22 de febrero de 2026 en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, encuentro en el que marcaron Edwin Solano, Manuel Salinas y Érick Puerto con un doblete. Por su parte, Olimpia tampoco vive su mejor inicio de campeonato. El vigente campeón del fútbol hondureño se ubica en el sexto lugar con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel no ha logrado encontrar la consistencia con el conjunto merengue en este torneo. En sus últimos cinco partidos, el conjunto albo apenas consiguió una victoria, además de sufrir tres derrotas y sumar un empate 1-1 frente a Real España en la jornada anterior. A este panorama se suma el golpe anímico que significó la reciente eliminación de la Concacaf Champions Cup a manos del Club América, un resultado que dejó al equipo tocado en lo deportivo y en lo emocional.

Historial entre cruces

El historial entre ambos clubes favorece claramente al conjunto capitalino. Este será el partido número 58 de Platense como local ante Olimpia en torneos cortos de Liga Nacional. En ese registro, los escualos han logrado 10 victorias, mientras que el León ha ganado en 29 ocasiones, además de registrarse 18 empates.

Raúl Cáceres contra Eduardo Espinel

El partido también tendrá un ingrediente especial en los banquillos. Raúl Cáceres y Eduardo Espinel se enfrentarán por segunda vez con el entrenador de Platense jugando como local, luego de la derrota 0-1 que sufrió el equipo porteño ante Olimpia el 2 de noviembre de 2025, duelo que se definió con un autogol de Oslan Velásquez. El técnico del 'Tiburón' criticó sin pelos en la lengua al estratega del conjunto merengue y aseguró que dirigir en Olimpia tiene condiciones privilegiadas: "Me gustaría verlos a ellos en un equipo pequeño, a ver qué hacen. No es que esté deseando, pero como el discurso lo cambian tan fácil, no saben ellos que estar en Olimpia es un orgullo. Me gustaría tener a Olimpia más pobre, a mí con el simple hecho de estar en Olimpia me gustaría. Porque al final de eso se trata pues, pero la verdad es que el fútbol se va muriendo por eso mismo, porque los técnicos no queremos trabajar, ya queremos todos los productos terminados. En Olimpia es fácil, en Olimpia nadie trabaja en la base".

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO