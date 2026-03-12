  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado

La joven, estudiante de medicina, desapareció en febrero mientras paseaba a su perro; días después su cuerpo fue hallado con signos de abuso sexual.

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 10:30
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
1 de 12

Agentes policiales trasladan a Cristian Ariel Rodríguez Ortega, de 26 años, tras su captura en la aldea El Milagro, sector Dos Caminos, en Villanueva. Se trata del tercr sospechoso del crimen contra Valeria Alvarado. Aquí los detalles.

 Foto: Héctor Emilio Paz/EL HERALDO.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
2 de 12

La detención corresponde al tercer sospechoso vinculado con el asesinato de la universitaria Valeria Alvarado. Por el mismo caso ya hay dos personas detenidas.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
3 de 12

Autoridades realizaron el operativo de captura en una vivienda del sector Dos Caminos, donde fue ubicado el sospechoso.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
4 de 12

Cristian Ariel Rodríguez Ortega es investigado por su presunta participación en el crimen que conmocionó a la población tras la desaparición de la joven estudiante.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
5 de 12

La captura se produce semanas después del hallazgo del cuerpo de Valeria Alvarado, quien había sido reportada como desaparecida a mediados de febrero.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
6 de 12

Investigadores sostienen que el detenido estaría vinculado, además del crimen de Valeria, con otros implicados en el asesinato de la joven universitaria.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
7 de 12

Valeria Alvarado, estudiante de Medicina, fue raptada cuando paseaba a su perro cerca de su vivienda.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
8 de 12

La joven era hija de un empleado municipal cercano al alcalde de El Progreso, Alexander López, pero hasta el momento se desconoce el móvil exacto del crimen atroz.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
9 de 12

Tras su desaparición, el cuerpo de la estudiante fue encontrado días después con signos de abuso sexual, según reportes preliminares.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
10 de 12

El caso provocó conmoción y exigencias de justicia por parte de familiares y ciudadanos. La captura de los primeros dos sospechosos ocurrió tras una persecución que terminó en volcamiento.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
11 de 12

Con esta detención, autoridades suman tres personas capturadas por su presunta relación con el asesinato. El sospechoso será puesto a disposición de las autoridades judiciales mientras continúan las investigaciones del caso.
Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado
12 de 12

El crimen contra la joven estudiante de Medicina ha causado conmoción en Honduras y la población exige justicia para ella.
Cargar más fotos