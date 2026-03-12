Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado

La joven, estudiante de medicina, desapareció en febrero mientras paseaba a su perro; días después su cuerpo fue hallado con signos de abuso sexual.
Agentes policiales trasladan a Cristian Ariel Rodríguez Ortega, de 26 años, tras su captura en la aldea El Milagro, sector Dos Caminos, en Villanueva. Se trata del tercr sospechoso del crimen contra Valeria Alvarado. Aquí los detalles.
La detención corresponde al tercer sospechoso vinculado con el asesinato de la universitaria Valeria Alvarado. Por el mismo caso ya hay dos personas detenidas.
Autoridades realizaron el operativo de captura en una vivienda del sector Dos Caminos, donde fue ubicado el sospechoso.
Cristian Ariel Rodríguez Ortega es investigado por su presunta participación en el crimen que conmocionó a la población tras la desaparición de la joven estudiante.
La captura se produce semanas después del hallazgo del cuerpo de Valeria Alvarado, quien había sido reportada como desaparecida a mediados de febrero.
Investigadores sostienen que el detenido estaría vinculado, además del crimen de Valeria, con otros implicados en el asesinato de la joven universitaria.
Valeria Alvarado, estudiante de Medicina, fue raptada cuando paseaba a su perro cerca de su vivienda.
La joven era hija de un empleado municipal cercano al alcalde de El Progreso, Alexander López, pero hasta el momento se desconoce el móvil exacto del crimen atroz.
Tras su desaparición, el cuerpo de la estudiante fue encontrado días después con signos de abuso sexual, según reportes preliminares.
El caso provocó conmoción y exigencias de justicia por parte de familiares y ciudadanos. La captura de los primeros dos sospechosos ocurrió tras una persecución que terminó en volcamiento.
Con esta detención, autoridades suman tres personas capturadas por su presunta relación con el asesinato. El sospechoso será puesto a disposición de las autoridades judiciales mientras continúan las investigaciones del caso.
El crimen contra la joven estudiante de Medicina ha causado conmoción en Honduras y la población exige justicia para ella.