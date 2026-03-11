Gerson Cuadra, miembro de la MS 13 que habría declarado que JOH ordenó la muerte del hijo de Pepe

Porfirio Lobo Sosa aseguró: “Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos (EE. UU.). Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”. Pero, ¿quién es este supuesto miembro de la MS-13 que, según Lobo, mencionó a JOH en sus declaraciones?