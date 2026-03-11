Gerson Cuadra, miembro de la MS 13 que habría declarado que JOH ordenó la muerte del hijo de Pepe

El crimen de Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, asesinado el 14 de julio de 2022 en una masacre ocurrida a la salida de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa junto a tres jóvenes, vuelve a tomar relevancia tras las declaraciones de Porfirio Lobo que vinculan a Juan Orlando Hernandez.
Porfirio Lobo Sosa aseguró: “Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos (EE. UU.). Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”. Pero, ¿quién es este supuesto miembro de la MS-13 que, según Lobo, mencionó a JOH en sus declaraciones?
Gerson Emir Cuadra Soto, conocido con el alias “El Fantasma”, es un hondureño señalado por autoridades de seguridad como presunto integrante y operador de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Las autoridades lo identifican como uno de los presuntos líderes operativos de la MS-13 y supervisor de un grupo conocido como “El Combo”, una célula encargada de ejecutar asesinatos para la pandilla. Entre sus víctimas estarían narcotraficantes de alto perfil.
En diciembre de 2025, Cuadra Soto fue arrestado en Grand Island, Nebraska, Estados Unidos, por agentes federales. Inicialmente enfrentó cargos relacionados con inmigración, mientras continuaban las investigaciones sobre su presunta participación en delitos violentos en Honduras.
Las autoridades sostienen que huyó de Honduras tras la masacre de 2022 y posteriormente ingresó a Estados Unidos por la frontera con México.
El Ministerio Público informó que el fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ordenó iniciar gestiones de asistencia judicial internacional ante autoridades de Estados Unidos para obtener información relacionada con declaraciones brindadas por un presunto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
Las autoridades del Ministerio Público aseguran que la solicitud busca cooperación para conocer detalles de las declaraciones ofrecidas por Gerson Cuadra Soto, alias “El Fantasma”.
Se cree que Cuadra dirigía “El Combo”, un escuadrón de la MS-13 encargado de ejecutar asesinatos en nombre de la pandilla. Ha sido acusado en Honduras de cuatro homicidios, informaron las autoridades.
Tras las declaraciones de Porfirio Lobo, que vinculan al expresidente Juan Orlando Hernández, él aseguró: “Es absolutamente falso que Juan Orlando Hernández tenga responsabilidad alguna en los lamentables hechos en los que perdieron la vida cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Lobo Sosa”.
“El pueblo hondureño sabe que, para esa fecha, Juan Orlando se encontraba injustamente detenido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, bajo comunicación limitada y monitoreo permanente las 24 horas del día, todos los días”, posteó JOH en su cuenta de X.