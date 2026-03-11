"Violador en serie": Donaldo pedía direcciones a sus víctimas y las raptaba en SPS

Donaldo Enrique Flores Pacheco es un hombre con un oscuro pasado que fue condenado en España y ahora enfrenta un proceso legal en Honduras. Según las autoridades, se trata de un presunto "violador en serie".
La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ), en audiencia inicial, obtuvo un nuevo auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra de Donaldo Enrique Flores Pacheco por los delitos de violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada y provocación sexual en perjuicio de una menor de edad.
Según las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el sospechoso cumplió 14 años de cárcel en España, donde fue capturado en 2006 por agredir a su expareja y a otras tres mujeres.
En Honduras, Flores fue capturado en flagrancia el pasado 13 de febrero de 2024 en la colonia La Tara. ¿Es un violador en serie? ¿Cuál es su modus operandi? El informe de las autoridades revela que Flores utiliza una técnica de engaño para raptar a sus víctimas.
El sospechoso se acercaba a las mujeres fingiendo ser originario de Tegucigalpa y alegando que no conocía San Pedro Sula; entonces les pedía direcciones. Una vez que las víctimas se acercaban a su vehículo para ayudarlo, las amenazaba asegurando que portaba un arma de fuego y las obligaba a subir.
Flores recorría varias calles de la ciudad antes de llevarlas por la fuerza a moteles, donde finalmente abusaba de ellas.
Debido a la forma en que Flores operaba, las autoridades deducen que existen muchas más víctimas.
El Ministerio Público ya maneja otras dos denuncias adicionales en su contra. Por lo tanto, también insta a las posibles afectadas a interponer la denuncia de forma anónima y confidencial al teléfono 8860-9314, mediante llamada o mensaje de texto.