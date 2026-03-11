Llegaron en la noche hasta su barbería para atacarlo: crimen de Joel Fúnez en Tocoa

La noche del martes, varios sujetos armados llegaron hasta una barbería en el centro de Tocoa, Colón, donde atacaron a balazos a su propietario, Joel Fúnez Mejía, quitándole la vida dentro de su propio negocio. Aquí los detalles del crimen:
El hecho violento se registró mientras el joven se encontraba laborando en el establecimiento, conocido como “Barbería Joel”, ubicado a escasos metros del edificio de la municipalidad de la ciudad.
De acuerdo con información preliminar, varios individuos armados irrumpieron en el local durante la noche. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra el barbero, quien quedó gravemente herido en el interior del negocio.
A causa de los múltiples impactos de bala, Fúnez Mejía murió de manera inmediata en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.
Tras cometer el ataque, los responsables huyeron rápidamente de la escena con rumbo desconocido, mientras vecinos y personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras diligencias investigativas.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras los agentes policiales recababan indicios que permitan esclarecer el hecho violento.
De manera preliminar, se conoció que el ahora fallecido era residente del mismo municipio de Tocoa y se dedicaba al oficio de barbero en su propio emprendimiento.
El joven había regresado recientemente de Estados Unidos para abrir su barbería y comenzar un negocio en su comunidad.
Las autoridades indicaron que en el sector existen cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del ataque, por lo que las grabaciones serán analizadas como parte de la investigación para dar con los responsables del crimen.