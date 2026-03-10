  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa

Joel Mejía, un joven que presuntamente había regresado de Estados Unidos para emprender con su barbería en Tocoa, Colón, fue asesinado a disparos dentro de su negocio

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 21:09
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
1 de 10

Un joven barbero que presuntamente había regresado recientemente de Estados Unidos para emprender su propio negocio en Honduras fue asesinado a disparos la noche de este martes -10 de marzo-. Conozca los detalles aquí.

Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
2 de 10

El hecho violento ocurrió en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, lugar en el que la víctima había inaugurado su propia barbería.

 Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
3 de 10

Lo que comenzó como un sueño, terminó en una violenta tragedia. El joven perdió la vida dentro de su propio emprendimiento: "barbería Joel".

 Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
4 de 10

De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el joven mientras se encontraba en el interior del negocio.

 Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
5 de 10

A causa de los múltiples impactos de bala, la víctima murió de manera inmediata en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.

Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
6 de 10

Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron del sitio con rumbo hasta ahora desconocido.

 Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
7 de 10

El ahora occiso fue identificado, preliminarmente, como Joel Mejía, residente del mismo municipio de Tocoa.

Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
8 de 10

De forma preliminar, se conoció que el joven habría regresado recientemente de Estados Unidos con la intención de abrir su barbería y emprender en su comunidad.

 Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
9 de 10

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y realizar las primeras diligencias investigativas, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento del cuerpo.

 Foto: Cortesía
Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa
10 de 10

Las autoridades indicaron además que en el sector existen cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del ataque.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos