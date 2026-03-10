Había regresado de EE UU para abrir su barbería: joven es asesinado a balazos en Tocoa

Un joven barbero que presuntamente había regresado recientemente de Estados Unidos para emprender su propio negocio en Honduras fue asesinado a disparos la noche de este martes -10 de marzo-. Conozca los detalles aquí.
El hecho violento ocurrió en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, lugar en el que la víctima había inaugurado su propia barbería.
Lo que comenzó como un sueño, terminó en una violenta tragedia. El joven perdió la vida dentro de su propio emprendimiento: "barbería Joel".
De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el joven mientras se encontraba en el interior del negocio.
A causa de los múltiples impactos de bala, la víctima murió de manera inmediata en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.
Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron del sitio con rumbo hasta ahora desconocido.
El ahora occiso fue identificado, preliminarmente, como Joel Mejía, residente del mismo municipio de Tocoa.
De forma preliminar, se conoció que el joven habría regresado recientemente de Estados Unidos con la intención de abrir su barbería y emprender en su comunidad.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y realizar las primeras diligencias investigativas, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades indicaron además que en el sector existen cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del ataque.