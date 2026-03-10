Declarada culpable por abuso: ¿cuáles son las pruebas que condenaron a Katherine Romero?

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron determinantes para que un tribunal declarara culpable a Katherine Yulibeth Romero por delitos sexuales en perjuicio de sus hijastros de 13 y 8 años en San Pedro Sula, Cortés.
El fallo fue emitido por unanimidad por tres jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, tras analizar las evidencias presentadas durante el juicio iniciado el pasado 2 de marzo.
Entre las principales pruebas expuestas por la Fiscalía se incluyeron evaluaciones psicológicas realizadas a los menores, las cuales permitieron identificar indicios consistentes con los abusos denunciados.
Asimismo, se presentaron exámenes físicos practicados a las víctimas, que fueron incorporados al expediente como parte de los análisis médicos que respaldaron la acusación.
Otra de las evidencias clave fueron los análisis videoforenses presentados por el Ministerio Público, los cuales fueron evaluados por especialistas durante el proceso judicial.
El tribunal también tomó en cuenta los testimonios de los menores, quienes declararon mediante el mecanismo de cámara Gesell, una herramienta utilizada para proteger a víctimas menores de edad durante procesos judiciales.
A estos elementos se sumaron las declaraciones de familiares y de investigadores que participaron en las diligencias del caso, quienes aportaron información relevante sobre los hechos investigados.
Además, la Fiscalía presentó comunicaciones entre las víctimas y la acusada, las cuales fueron incorporadas como parte del conjunto de evidencias analizadas por el tribunal.
Según lo expuesto durante el juicio, estas pruebas fueron consideradas suficientes para sustentar la acusación por violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas.
Las investigaciones del caso iniciaron luego de una denuncia interpuesta por los padres de los menores, lo que llevó a las autoridades a abrir un proceso penal contra la acusada. Hasta el 26 de marzo se conocerá cuántos años de prisión enfrentará Romero, aunque se estima que son de 20 a 30.