Culpable de abusar de sus hijastros declaran a Katherine Romero: ¿cuántos años estará en prisión?

Katherine Yulibeth Romero fue declarada culpable por tres delitos sexuales en perjuicio de dos menores de edad, hermanos, niña y niño, ambos hijos de su expareja

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 18:38
El Poder Judicial confirmó que la joven de 28 años, Katherine Yulibeth Romero, fue encontrada culpable de tres delitos sexuales cometidos contra los hijos de su expareja.

Según dieron a conocer, por unanimidad, tres jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula emitieron un fallo condenatorio contra Katherine Yulibeth Romero Sorto.

La decisión judicial se produjo tras el juicio iniciado el pasado 2 de marzo, luego de que la imputada fuera capturada en mayo de 2025 en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.

¿Cuáles son los delitos? La procesada fue declarada responsable de violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas en perjuicio de dos menores de 13 y 8 años.

Según cita el comunicado del Poder Judicial: "De acuerdo a lo establecido en la legislación penal, la ahora culpable puede sumar una sentencia de prisión de más de 20 años hasta más de 30 años recluida".

Una pena de más de 20 años hasta más de 30 años de prisión es lo que podría enfrentar la joven; sin embargo, se dio a conocer que la audiencia fue programada para el 26 de marzo.

"La Audiencia para la Individualización de la Pena, que es cuando los representantes de la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y de la Adolescencia pedirán las penas de cárcel a imponer, mismas que no pueden ser menores ni mayores que las ya establecidas en el Código Penal vigente, fue programada para el próximo jueves 26 de marzo a las 09:00 de la mañana", cita el comunicado.

Además, detallaron que las pruebas fueron "abundantes para aportar a los juzgadores la certeza para dictar un fallo de culpabilidad, sin ningún género de duda".

¿Qué pruebas la condenaron? El Ministerio Público presentó evidencias entre las que figuraron evaluaciones psicológicas, exámenes físicos, análisis videoforenses, testimonios de los menores en cámara Gesell y declaraciones de familiares e investigadores, además de comunicaciones entre las víctimas y su victimaria.

La enjuiciada fue detenida luego de una denuncia presentada por los padres de los menores. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido durante varios años, en momentos en que los niños permanecían bajo su cuidado.

