Pasajera armada intenta asaltar a taxista en el bulevar San Juan Bosco, de Tegucigalpa

Un intento de asalto protagonizado por una pasajera armada con un arma blanca dejó a un taxista con golpes en el rostro la tarde de este martes 10 de marzo en Tegucigalpa, capital de Honduras, según denunció el propio conductor tras el incidente.
De acuerdo con el relato del afectado, la mujer abordó la unidad como una pasajera común; sin embargo, minutos después habría intentado despojarlo de sus pertenencias utilizando un arma blanca para intimidarlo.
El conductor explicó que dentro del taxi se produjo un forcejeo cuando la mujer intentaba concretar el asalto. Durante el enfrentamiento, la presunta agresora le provocó algunas lesiones.
Pese a la situación, el taxista logró reaccionar y detener momentáneamente a la mujer, obligándola a bajar del vehículo para evitar que continuara el ataque dentro de la unidad.
El incidente ocurrió en el bulevar San Juan Bosco, de Tegucigalpa, una zona sumamente transitada, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores.
Testigos indicaron que varios motociclistas que pasaban por el lugar se detuvieron al percatarse de la situación e intentaron rodear a la mujer para evitar que escapara.
No obstante, en medio de la confusión y el movimiento de personas, la sospechosa logró escabullirse antes de que pudiera ser retenida por los ciudadanos que intentaban ayudar al conductor.
El taxista también trató de detenerla nuevamente tras descender del vehículo, pero según relató, los constantes forcejeos y la rapidez de la mujer le permitieron huir del lugar.
El hecho ocurrió mientras se desarrollaba un programa en vivo del noticiero Hoy Mismo.
Esta situación permitió que la escena fuera observada por varias personas que se encontraban en la zona en ese momento, aunque finalmente la mujer huyó de lugar.