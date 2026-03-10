Aseguran bienes de “Los Benjamins”, estructura criminal en Nacaome, Valle

Autoridades hondureñas ejecutaron este martes 10 de marzo acciones de aseguramiento de bienes presuntamente vinculados a la estructura criminal conocida como “Los Benjamins".
“Los Benjamins” es una organización investigada por delitos relacionados con la extorsión, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona sur del país.
La operación se desarrolló en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, y fue ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), a través de la División Policial de Investigación Financiera (OPIF), en coordinación con el Ministerio Público.
Las diligencias fueron dirigidas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), que solicitó el aseguramiento de dos inmuebles, varios vehículos y seis productos financieros que estarían vinculados con la estructura investigada.
De acuerdo con las autoridades, estos bienes figuran a nombre de Alex Ortez Argueta, alias “El Tatuado”, así como de miembros de su núcleo familiar, quienes estarían relacionados con las operaciones de la organización.
Según las investigaciones del Ministerio Público, las propiedades habrían sido adquiridas con dinero proveniente de actividades ilícitas, principalmente del cobro de extorsión que la estructura presuntamente realizaba en el sur del país.
El caso se remonta al 10 de mayo de 2018, cuando agentes de la entonces Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) capturaron a Ortez Argueta junto a Henry José Cálix Ordóñez, alias “El Profe”, quien en ese momento se desempeñaba como maestro de educación primaria.
Durante ese operativo, realizado tras labores de vigilancia y seguimiento, las autoridades decomisaron armas de fuego y dinero en efectivo, lo que dio paso a una investigación más amplia sobre el origen de los recursos que manejaban.
Posteriormente, la Dipamco amplió las indagaciones y logró identificar varios vehículos, cuentas bancarias y propiedades que presuntamente estarían vinculadas con actividades delictivas.
Las autoridades señalan que la estructura “Los Benjamins” operaba principalmente en el departamento de Valle, donde presuntamente mantenía un esquema de cobro de extorsiones y otras actividades ilícitas, utilizando a familiares y personas cercanas para registrar bienes y manejar recursos financieros con el fin de ocultar el origen del dinero.