Aseguran bienes de “Los Benjamins”, estructura criminal en Nacaome, Valle

Las autoridades señalan que la estructura “Los Benjamins” operaba principalmente en el departamento de Valle, donde presuntamente mantenía un esquema de cobro de extorsiones

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 12:21
1 de 10
1 de 10

Autoridades hondureñas ejecutaron este martes 10 de marzo acciones de aseguramiento de bienes presuntamente vinculados a la estructura criminal conocida como “Los Benjamins".
2 de 10
2 de 10

“Los Benjamins” es una organización investigada por delitos relacionados con la extorsión, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona sur del país.

 Sofía Portillo
3 de 10
3 de 10

La operación se desarrolló en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, y fue ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), a través de la División Policial de Investigación Financiera (OPIF), en coordinación con el Ministerio Público.

 Foto: Redes sociales
4 de 10
4 de 10

Las diligencias fueron dirigidas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), que solicitó el aseguramiento de dos inmuebles, varios vehículos y seis productos financieros que estarían vinculados con la estructura investigada.

 Foto: Redes sociales
5 de 10
5 de 10

De acuerdo con las autoridades, estos bienes figuran a nombre de Alex Ortez Argueta, alias “El Tatuado”, así como de miembros de su núcleo familiar, quienes estarían relacionados con las operaciones de la organización.

 Foto: Redes sociales
6 de 10
6 de 10

Según las investigaciones del Ministerio Público, las propiedades habrían sido adquiridas con dinero proveniente de actividades ilícitas, principalmente del cobro de extorsión que la estructura presuntamente realizaba en el sur del país.

 Foto: Redes sociales
7 de 10
7 de 10

El caso se remonta al 10 de mayo de 2018, cuando agentes de la entonces Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) capturaron a Ortez Argueta junto a Henry José Cálix Ordóñez, alias “El Profe”, quien en ese momento se desempeñaba como maestro de educación primaria.

 Foto: Redes sociales
8 de 10
8 de 10

Durante ese operativo, realizado tras labores de vigilancia y seguimiento, las autoridades decomisaron armas de fuego y dinero en efectivo, lo que dio paso a una investigación más amplia sobre el origen de los recursos que manejaban.

 Foto: Redes sociales
9 de 10
9 de 10

Posteriormente, la Dipamco amplió las indagaciones y logró identificar varios vehículos, cuentas bancarias y propiedades que presuntamente estarían vinculadas con actividades delictivas.

 Foto: Redes sociales
10 de 10
10 de 10

 Foto: Redes sociales
