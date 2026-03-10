  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año

Pese a que, tras el allanamiento, se logró la captura de los presuntos responsables de la muerte de Juan y Antonio Silva, padre e hijo, hasta la fecha no se ha encontrado la cabeza de Antonio

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 11:25
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
1 de 10

Antonio Silva, hijo del ambientalista Juan Silva, fue decapitado y hasta la fecha su cabeza no ha sido encontrada, mientras que su padre fue hallado mutilado y varias partes de su cuerpo estaban esparcidas en el fondo del acantilado de la Cruz, en la Villa de San Antonio.

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
2 de 10

Autoridades policiales, tras un allanamiento realizado este martes -10 de febrero-, lograron capturar en la aldea El Pinar, Zambrano, Francisco Morazán, a Juan Joel y Noé Rivas Durón, ambos hermanos y presuntos responsables de la muerte de Juan Bautista Silva Ventura y Antonio, padre e hijo, el pasado 26 de febrero de 2025.

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
3 de 10

Las investigaciones determinan que, el 26 de febrero de 2025, entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, el ambientalista Juan Bautista Silva Ventura, junto a su hijo Antonio, se desplazaron a bordo de una motocicleta hacia el Cerro de la Cruz, en la Villa de San Antonio, Comayagua.

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
4 de 10

Juan Silva y su hijo habían llegado a inspeccionar y tomar fotografías de la zona protegida, lugar donde estaban talando el bosque de pinos y deforestando. Pero fueron raptados por estos dos hermanos.

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
5 de 10

Padre e hijo iban a bordo de una motocicleta, pero se conoce que nunca llegaron a su destino. Tras varias horas de búsqueda, su motocicleta fue encontrada abandonada, y luego sus cuerpos.

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
6 de 10

El primer cuerpo hallado fue el del ambientalista Juan Silva, el cual estaba cortado por el torso; se conoce que sus piernas las dejaron en lo alto del barranco, mientras que su tórax y brazos se encontraron en el fondo del acantilado.

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
7 de 10

Seguidamente, fue encontrado el cuerpo de su hijo, quien según el testimonio de un hermano, solo tenía 20 años y “era un muchacho muy trabajador”.

Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
8 de 10

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, informó que hasta la fecha, un año después, "su cabeza no ha sido encontrada".

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
9 de 10

Tanto Juan Silva como su hijo fueron enterrados con ataúd cerrado; sin embargo, solo el cuerpo de Antonio estaba incompleto.

 Foto: Redes sociales
Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año
10 de 10

Autoridades aseguraron que están tras la pista de otros tres sospechosos, y se espera que con este allanamiento se logre recabar más evidencia en el caso.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos