Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año

Antonio Silva, hijo del ambientalista Juan Silva, fue decapitado y hasta la fecha su cabeza no ha sido encontrada, mientras que su padre fue hallado mutilado y varias partes de su cuerpo estaban esparcidas en el fondo del acantilado de la Cruz, en la Villa de San Antonio.
Autoridades policiales, tras un allanamiento realizado este martes -10 de febrero-, lograron capturar en la aldea El Pinar, Zambrano, Francisco Morazán, a Juan Joel y Noé Rivas Durón, ambos hermanos y presuntos responsables de la muerte de Juan Bautista Silva Ventura y Antonio, padre e hijo, el pasado 26 de febrero de 2025.
Las investigaciones determinan que, el 26 de febrero de 2025, entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, el ambientalista Juan Bautista Silva Ventura, junto a su hijo Antonio, se desplazaron a bordo de una motocicleta hacia el Cerro de la Cruz, en la Villa de San Antonio, Comayagua.
Juan Silva y su hijo habían llegado a inspeccionar y tomar fotografías de la zona protegida, lugar donde estaban talando el bosque de pinos y deforestando. Pero fueron raptados por estos dos hermanos.
Padre e hijo iban a bordo de una motocicleta, pero se conoce que nunca llegaron a su destino. Tras varias horas de búsqueda, su motocicleta fue encontrada abandonada, y luego sus cuerpos.
El primer cuerpo hallado fue el del ambientalista Juan Silva, el cual estaba cortado por el torso; se conoce que sus piernas las dejaron en lo alto del barranco, mientras que su tórax y brazos se encontraron en el fondo del acantilado.
Seguidamente, fue encontrado el cuerpo de su hijo, quien según el testimonio de un hermano, solo tenía 20 años y “era un muchacho muy trabajador”.
El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, informó que hasta la fecha, un año después, "su cabeza no ha sido encontrada".
Tanto Juan Silva como su hijo fueron enterrados con ataúd cerrado; sin embargo, solo el cuerpo de Antonio estaba incompleto.
Autoridades aseguraron que están tras la pista de otros tres sospechosos, y se espera que con este allanamiento se logre recabar más evidencia en el caso.