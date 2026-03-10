Era bartender y acababa de llegar a Honduras: crimen de Rubén Torres

"Tuve la dicha de compartir momentos extraordinarios a tu lado" fue el último mensaje que dejó uno de los amigos de Rubén Torres, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida la mañana de ayer lunes. Esto se sabe del caso
Rubén Asdruval Torres Acosta era un hondureño de 37 años de edad. Era originario del barrio El Chile, lugar donde fue encontrado sin vida.
Antes de ser encontrado muerto, Torres Acosta residía en Burdeos, una ciudad a orillas del río Garona, en el departamento de Gironda, al suroeste de Francia.
Sus amigos lo conocían como 'Bencho', y, según lo denunciaron sus familiares, el joven habría desaparecido desde la tarde del sábado 7 de marzo.
El cuerpo de Rubén fue encontrado a la orilla del río Choluteca, a inmediaciones del barrio El Chile de Comayagüela.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los involucrados en el caso, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información.
En redes sociales, Rubén Asdruval publicaba videos de su trabajo como bartender, mientras preparaba todo tipo de bebidas a sus clientes.
"Hoy te adelantaste, pero sé que el cielo te va a recibir de la mejor manera. Personas como vos, que inspiran confianza, paz y mucha sabiduría, hay pocas en este mundo. Siempre había algo para filosofar cuando surgía una conversación con vos. Nos volveremos a encontrar, aún no sé cuándo, pero nos vamos a cagar de risa tanto como lo hacíamos aquí en la Tierra", ,mencionó en una publicación.
Continuó: "Te toca disfrutar de la paz de este mundo basura en el que vivimos. Vos ya ganaste, mi Bencho, así te decíamos lo que te amábamos. Disfruta la eternidad, hermano. Asdruval Torres, ¡hasta siempre, mi querido! Tu recuerdo no muere porque fuiste la persona que nunca demostró maldad para nadie. Volá alto, campeón".