Cámaras de seguridad captan accidente de tránsito de Yahaira Sierra en El Paraíso

Circula en redes sociales un video del momento exacto en el que Yahaira Sierra y su amiga, Leivi Valladares, sufrieron un accidente de tránsito la tarde del lunes​​​​​​

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 08:15
Yahaira Sierra perdió la vida y otra joven resultó gravemente herida tras un accidente de tránsito registrado en la entrada del municipio de El Paraíso, en la carretera que conduce hacia Danlí, en el oriente de Honduras. Aquí las imágenes

Yahaira Maholi Sierra Andrade, de 20 años de edad, viajaba junto a Leivi Yolani Valladares Montoya, en un vehículo tipo turismo color blanco al momento del incidente.

Aunque Valladares Montoya se encontraba dentro del automóvil y fue auxiliada tras el impacto para ser trasladada a un centro asistencial, su amiga murió en el lugar.

Capturas del video, grabado por cámaras de seguridad, exactamente a las 4:59 de la tarde, a la altura de un popular café de la zona.

El video muestra cómo el vehículo tipo turismo pierde el control y derrapa en la carretera a alta velocidad.

Un segundo ángulo captura cómo el carro colisionó contra el cabezal de un vehículo motorizado de carga pesada que estaba estacionado al costado de la carretera.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil quedó semidestruido a un lado de la vía, con las dos ocupantes atrapadas dentro del vehículo, lo que dificultó la llegada inmediata de los equipos de emergencia.

Tras ser alertadas, varias unidades de rescate y autoridades policiales se trasladaron al lugar para atender a las víctimas, asegurar la zona y comenzar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que las causas del accidente se encuentran bajo investigación, con el fin de determinar cómo ocurrió la colisión y si existe algún responsable del hecho.

El fuerte impacto provocó que Sierra Andrade muriera de manera inmediata en el lugar, mientras que su acompañante sufrió lesiones graves.

El video comenzó a circular en redes sociales, generando preocupación entre los usuarios.

Familiares, vecinos y autoridades lamentaron la pérdida de Yahaira Sierra, mientras que el estado de salud de Leivi Valladares sigue siendo monitoreado por los médicos.

