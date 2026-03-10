  1. Inicio
Juan y Noé, hermanos acusados de desmembrar al ambientalista Juan Silva y su hijo

Luego de más de un año del crimen del ambientalista Juan Silva y su hijo, finalmente las autoridades lograron la captura de dos hermanos, presuntos responsables del crimen

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 11:00
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) lograron la captura de dos hermanos señalados como presuntos responsables de las muertes del ambientalistra Juan Silva y su hijo. Aquí los detalles:

Los detenidos fueron identificados como Juan Joel Rivas Durón y Noé Rivas Durón, ambos hermanos y acusados del crimen de estos dos defensores del medio ambiente.

La detención se desarrolló después de cuatro allanamientos de morada realizados en la aldea El Pinar, perteneciente a la comunidad de Zambrano, Francisco Morazán.

Las investigaciones determinan que el 26 de febrero de 2025, entre 6:00 y 6:30 de la mañana el ambientalista Juan Bautista junto a su hijo, se desplazaron a bordo de una motocicleta hacia el Cerro de la Cruz en la Villa de San Antonio,Comayagua.

La visita, presuntamente, tenía la finalidad de inspeccionar y tomar fotografías de la zona protegida, lugar donde estaban talando el bosque de pinos y deforestando.

Silva era un ambientalista con más de 20 años de lucha en defensa de los bosques y la fauna silvestre. Según su familia, había denunciado en múltiples ocasiones la devastación de las zonas protegidas.

Sus cuerpos fueron encontrados un día después en la misma zona, luego de que sus familiares reportaran que nunca regresaron a casa.

Ahora, los hermanos capturados enfrentarán a la justicia por las muertes de Silva y su hijo, mientras las autoridades continúan tras la pista de otras personas implicadas en el macabro suceso.

"Existe suficiente carga probatoria contra los dos sospechosos implicados en la muerte del ambientalista Juan Silva y su hijo Antonio Silva", confirmó el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales.

“Ellos eran defensores del medio ambiente; esta es una captura de alto impacto”, aseguró Ponce Canales al referirse al trabajo que realizaban las víctimas.

