Posible alza de hasta 12 lempiras al diésel podría darse el lunes; Gobierno evalúa subsidio parcial

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El precio del diésel podría experimentar un incremento de hasta 12 lempiras por galón a partir del próximo lunes -16 de marzo-, según advirtió el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, quien señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de otorgar un subsidio del 50 % para mitigar el fuerte impacto en los consumidores. El funcionario explicó, al salir de una reunión, que el alza está vinculada a la volatilidad internacional en el mercado petrolero, agravada por el bloqueo del paso de buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel mundial. “El diésel podría aumentar hasta 12 lempiras, por lo que el Gobierno debe analizar si podemos dar un apoyo del 50 %, o sea unos 6 lempiras”, expresó. Ante este escenario, autoridades de la Secretaría de Energía de Honduras y de otras dependencias del Estado sostienen reuniones para evaluar alternativas que permitan reducir el impacto económico del incremento.

Entre las medidas en análisis se contemplan acciones orientadas al ahorro de combustible y al uso racional de los vehículos. Oviedo explicó que algunas estrategias de restricción vehicular, como el “hoy no circula”, no serían aplicables en el país debido a la gran cantidad de automotores que aún circulan sin placas. En ese sentido, el ministro recomendó a la población optimizar el uso del automóvil y utilizarlo únicamente cuando sea necesario, como parte de un esfuerzo para disminuir el consumo de combustible mientras se estabiliza la situación internacional. El comportamiento de los combustibles también ha incidido en la inflación del país. De acuerdo con el Banco Central de Honduras, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0.40 % en febrero, mientras que la inflación acumulada en el primer bimestre del año se ubicó en 0.29 %, luego de que enero cerrara con una variación negativa de -0.11 %.