  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital

Durante la madrugada se observó una ligera disminución del congestionamiento, aunque autoridades advierten que el impacto es aún parcial

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 09:49
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
1 de 10

Vehículos avanzaban a paso lento aunque constante durante la madrugada en la salida al sur del Distrito Central, donde inició la aplicación del plan municipal “Pulso Vial” para ordenar la circulación.

 Fotos: Estalin Irias/EL HERALDO.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
2 de 10

El flujo vehicular se observó ligeramente más fluido en algunos tramos de la carretera al sur tras las primeras restricciones al transporte de carga pesada en horas pico.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
3 de 10

Agentes de tránsito realizaron operativos para verificar que no hubiera vehículos mal estacionados u obstaculizando la vía en la salida al sur.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
4 de 10

Durante la madrugada se desplegó personal de vialidad para supervisar el cumplimiento del plan de ordenamiento vial impulsado por la municipalidad.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
5 de 10

Unidades policiales inspeccionaron distintos puntos del corredor vial para evitar maniobras indebidas o estacionamientos que afecten la circulación.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
6 de 10

Autoridades implementaron el uso de drones para monitorear el comportamiento del tráfico y recopilar información sobre el impacto del plan.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
7 de 10

La regulación al transporte pesado busca reducir la presión vehicular mientras se desarrollan soluciones estructurales de movilidad.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
8 de 10

Más de 100 funcionarios de Vialidad y Transporte participaron en los operativos de control durante las primeras horas del plan.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
9 de 10

Conductores transitan por la salida al sur mientras autoridades evalúan si las medidas de ordenamiento vial lograrán aliviar el congestionamiento.
Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital
10 de 10

El plan “Pulso Vial” establece restricciones a las actividades de carga y descarga en horas de mayor tráfico dentro del casco urbano del Distrito Central.
Cargar más fotos