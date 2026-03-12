Así estuvo el tráfico vehicular esta madrugada en la salida al sur de la capital

Vehículos avanzaban a paso lento aunque constante durante la madrugada en la salida al sur del Distrito Central, donde inició la aplicación del plan municipal “Pulso Vial” para ordenar la circulación.
El flujo vehicular se observó ligeramente más fluido en algunos tramos de la carretera al sur tras las primeras restricciones al transporte de carga pesada en horas pico.
Agentes de tránsito realizaron operativos para verificar que no hubiera vehículos mal estacionados u obstaculizando la vía en la salida al sur.
Durante la madrugada se desplegó personal de vialidad para supervisar el cumplimiento del plan de ordenamiento vial impulsado por la municipalidad.
Unidades policiales inspeccionaron distintos puntos del corredor vial para evitar maniobras indebidas o estacionamientos que afecten la circulación.
Autoridades implementaron el uso de drones para monitorear el comportamiento del tráfico y recopilar información sobre el impacto del plan.
La regulación al transporte pesado busca reducir la presión vehicular mientras se desarrollan soluciones estructurales de movilidad.
Más de 100 funcionarios de Vialidad y Transporte participaron en los operativos de control durante las primeras horas del plan.
Conductores transitan por la salida al sur mientras autoridades evalúan si las medidas de ordenamiento vial lograrán aliviar el congestionamiento.
El plan “Pulso Vial” establece restricciones a las actividades de carga y descarga en horas de mayor tráfico dentro del casco urbano del Distrito Central.