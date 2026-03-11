¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con "Operación Pulso"?

Agentes policiales intensifican su presencia en la salida al sur de Tegucigalpa como parte de nuevas medidas para ordenar el tránsito y reducir el congestionamiento vehicular. ¿En qué consiste Operación Pulso?
Patrullas y personal de tránsito se mantienen en puntos estratégicos de la salida al sur para controlar el flujo de automóviles durante las horas de mayor circulación.
La intervención forma parte de la Operación Pulso, un operativo orientado a reforzar la vigilancia y mejorar la movilidad en zonas críticas de la capital.
Conductores avanzan lentamente en la salida al sur de Tegucigalpa, un sector donde diariamente se registran largas filas de vehículos por el alto flujo vehicular.
Autoridades buscan evitar maniobras indebidas por parte de conductores mediante mayor presencia policial en intersecciones y puntos conflictivos.
El operativo también incluye control en sectores con alta carga vehicular como El Cortijo, donde se pretende agilizar la circulación.
Agentes supervisan el tránsito en las cercanías del puente Germania, uno de los puntos señalados por las autoridades para mejorar el flujo vehicular.
Las medidas buscan disminuir los congestionamientos que afectan a miles de conductores que utilizan la salida al sur de Tegucigalpa.
Policías de tránsito orientan a los automovilistas en zonas con cruces conflictivos para evitar accidentes y ordenar la circulación.
El despliegue policial forma parte de un esfuerzo por reducir el caos vehicular que se registra diariamente en este sector de la capital.
Vehículos avanzan entre controles policiales mientras las autoridades intentan mejorar la movilidad en la salida al sur.
La Operación Pulso refuerza las acciones de control vial en diferentes puntos críticos de Tegucigalpa.
Autoridades esperan que la mayor presencia policial contribuya a disminuir maniobras imprudentes de los conductores.
El operativo se desarrolla en medio del persistente congestionamiento que caracteriza la salida al sur de la capital hondureña.