  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con "Operación Pulso"?

Como parte de la Operación Pulso, la presencia policial se refuerza en puntos estratégicos como El Cortijo y el puente Germania, con el objetivo de ordenar el tránsito

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 17:49
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
1 de 14

Agentes policiales intensifican su presencia en la salida al sur de Tegucigalpa como parte de nuevas medidas para ordenar el tránsito y reducir el congestionamiento vehicular. ¿En qué consiste Operación Pulso?

 Fotos: David Romero/ELHERALDO.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
2 de 14

Patrullas y personal de tránsito se mantienen en puntos estratégicos de la salida al sur para controlar el flujo de automóviles durante las horas de mayor circulación.

 Fotos: David Romero/ELHERALDO.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
3 de 14

La intervención forma parte de la Operación Pulso, un operativo orientado a reforzar la vigilancia y mejorar la movilidad en zonas críticas de la capital.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
4 de 14

Conductores avanzan lentamente en la salida al sur de Tegucigalpa, un sector donde diariamente se registran largas filas de vehículos por el alto flujo vehicular.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
5 de 14

Autoridades buscan evitar maniobras indebidas por parte de conductores mediante mayor presencia policial en intersecciones y puntos conflictivos.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
6 de 14

El operativo también incluye control en sectores con alta carga vehicular como El Cortijo, donde se pretende agilizar la circulación.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
7 de 14

Agentes supervisan el tránsito en las cercanías del puente Germania, uno de los puntos señalados por las autoridades para mejorar el flujo vehicular.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
8 de 14

Las medidas buscan disminuir los congestionamientos que afectan a miles de conductores que utilizan la salida al sur de Tegucigalpa.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
9 de 14

Policías de tránsito orientan a los automovilistas en zonas con cruces conflictivos para evitar accidentes y ordenar la circulación.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
10 de 14

El despliegue policial forma parte de un esfuerzo por reducir el caos vehicular que se registra diariamente en este sector de la capital.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
11 de 14

Vehículos avanzan entre controles policiales mientras las autoridades intentan mejorar la movilidad en la salida al sur.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
12 de 14

La Operación Pulso refuerza las acciones de control vial en diferentes puntos críticos de Tegucigalpa.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
13 de 14

Autoridades esperan que la mayor presencia policial contribuya a disminuir maniobras imprudentes de los conductores.
¿En qué consiste intervención que harán en salida al sur con Operación Pulso?
14 de 14

El operativo se desarrolla en medio del persistente congestionamiento que caracteriza la salida al sur de la capital hondureña.
Cargar más fotos