La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa

Vista de edificios en el paisaje urbano de Tegucigalpa captados desde el paso a desnivel que inicia en Casa Presidencial, donde el tránsito y las estructuras de concreto forman parte del escenario cotidiano.
Torres de oficinas sobresalen entre avenidas transitadas de la capital, reflejando el crecimiento vertical que experimenta la ciudad.
Desde lo alto de paso a desnivel que concluye cerca del Instituto San Miguel se observa el contraste entre vehículos en movimiento y edificios que dominan el horizonte urbano.
Las estructuras viales permiten nuevas perspectivas de edificios que se elevan en diferentes sectores de la ciudad, y que pese a los muchos retos que aún enfrenta la ciudad le dan un aire de modernidad urbana.
El tráfico diario circula bajo puentes y pasos elevados mientras al fondo se distinguen modernos complejos de oficinas y apartamentos. En lo alto de Las Lomas del Guijarro destaca el inconfundible Torre Sky.
Una vista urbana que combina concreto, vehículos y edificaciones que forman parte del paisaje cotidiano de la capital hondureña.
Torre Orion, una de las muchas torres de oficinas que engalanan la capital de Honduras.
Entre columnas de concreto y cristales se asoman torres que forman parte del desarrollo urbano reciente.
Los pasos a desnivel ofrecen ángulos poco comunes para observar el crecimiento arquitectónico de Tegucigalpa.
Edificios de distintos tamaños, estilos arquitectónicos y múltiples funciones conforman el perfil urbano de la capital.
El movimiento vehicular y las estructuras de la ciudad crean postales urbanas que reflejan el ritmo de la vida capitalina.
Una mirada distinta de Tegucigalpa, donde la infraestructura vial y los edificios se combinan en el paisaje urbano.