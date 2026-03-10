  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa

Desde distintos pasos a desnivel es posible apreciar nuevas perspectivas de torres de oficinas, comercios y complejos residenciales que forman parte del crecimiento vertical de la ciudad.

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 15:59
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
1 de 12

Vista de edificios en el paisaje urbano de Tegucigalpa captados desde el paso a desnivel que inicia en Casa Presidencial, donde el tránsito y las estructuras de concreto forman parte del escenario cotidiano.

 Fotos: Estain Irías/EL HERALDO.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
2 de 12

Torres de oficinas sobresalen entre avenidas transitadas de la capital, reflejando el crecimiento vertical que experimenta la ciudad.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
3 de 12

Desde lo alto de paso a desnivel que concluye cerca del Instituto San Miguel se observa el contraste entre vehículos en movimiento y edificios que dominan el horizonte urbano.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
4 de 12

Las estructuras viales permiten nuevas perspectivas de edificios que se elevan en diferentes sectores de la ciudad, y que pese a los muchos retos que aún enfrenta la ciudad le dan un aire de modernidad urbana.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
5 de 12

El tráfico diario circula bajo puentes y pasos elevados mientras al fondo se distinguen modernos complejos de oficinas y apartamentos. En lo alto de Las Lomas del Guijarro destaca el inconfundible Torre Sky.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
6 de 12

Una vista urbana que combina concreto, vehículos y edificaciones que forman parte del paisaje cotidiano de la capital hondureña.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
7 de 12

Torre Orion, una de las muchas torres de oficinas que engalanan la capital de Honduras.

La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
8 de 12

Entre columnas de concreto y cristales se asoman torres que forman parte del desarrollo urbano reciente.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
9 de 12

Los pasos a desnivel ofrecen ángulos poco comunes para observar el crecimiento arquitectónico de Tegucigalpa.

La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
10 de 12

Edificios de distintos tamaños, estilos arquitectónicos y múltiples funciones conforman el perfil urbano de la capital.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
11 de 12

El movimiento vehicular y las estructuras de la ciudad crean postales urbanas que reflejan el ritmo de la vida capitalina.
La capital vista a desnivel: edificios marcan el crecimiento vertical de Tegucigalpa
12 de 12

Una mirada distinta de Tegucigalpa, donde la infraestructura vial y los edificios se combinan en el paisaje urbano.
Cargar más fotos