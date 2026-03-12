  1. Inicio
Cuatro personas muertas deja una nueva masacre en El Progreso, Yoro

Hasta el momento no hay más detalles de esta masacre; las autoridades investigan una posible pelea de territorio

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 06:29
Cuatro personas muertas deja una nueva masacre en El Progreso, Yoro

Las autoridades llegaron al lugar para realizar las primeras pesquisas del caso.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.-Cuatro personas muertas es el saldo de una nueva masacre que se registró la noche del miércoles 11 de marzo en el sector de La Fragua, cerca de los excampos bananeros de la ciudad de El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.

Una de las víctimas fue identificada como Martín Santos, mientras que las otras personas fallecidas aún no han sido identificadas. La policía informó que dos de ellos tenían 25 años y los otros 30.

Gerson Cuadra, miembro de la MS 13 que habría declarado que JOH ordenó la muerte del hijo de Pepe

El subinspector de la Policía Nacional, Noel Pérez, informó que "se atendió una alerta de la aldea La Fragua, en El Progreso, Yoro, y al llegar al sector se confirma que son cuatro personas fallecidas".

"De manera preliminar, podemos informar que todo se presume que en este caso es pelea de territorio de algunas estructuras criminales que operan en este sector", afirmó.

Los cuerpos tenían varias heridas de bala y en el lugar también había casquillos de bala.

Hasta el momento no hay más detalles de esta masacre que llena de luto a más familias hondureñas.

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue sampedrana, donde se llevará a cabo la respectiva autopsia de ley.

La segunda de marzo

Esta masacre se convierte en la segunda masacre de marzo, pues hace el lunes 9 tres hermanos fueron asesinados en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez.

Violento enfrentamiento entre bandas en Choloma deja varios muertos

Información preliminar revela que los tres hermanos habían estado recluidos por el delito de homicidio.

La Policía Nacional confirmó que los hermanos son parte de la banda criminal Los López, por lo que investigan su vínculo.

Redacción web
