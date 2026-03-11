Tabla de posiciones del fútbol hondureño: Motagua dueño de la cima, Real España presionado

Todo comenzó en el Rubén Deras cuando el CD Choloma (11) se enfrentó ante el Marathón (5) pero ambos equipos cuidaron bien su portería y no se dejaron hacer daño para terminar con un 0-0.

San Pedro Sula, Honduras .- Se juega la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional, la cual está dejando pocos movimientos en la colocación.

Mismo resultado se repitió en el Suazo Córdova de La Paz entre el Génesis PN (8) ante el Olancho FC (3). Los 'policías' quedan décimos y los 'potros' son terceros.

El líder del torneo, el Motagua (1), no falló en el Nacional y terminó derrotando 2-0 a los Lobos de la UPNFM (4) que comanda Salomón Názar.

Este día se cierra con el choque entre el Real España (2) ante el Victoria (7), donde los aurinegros tienen que ganar si quieren llevar de cerca al Motagua.

Platense (10) recibe al Olimpia (6) por el último juego de la jornada, mismo que se jugará este jueves a las 7:30 PM.

-- Tabla de posiciones --