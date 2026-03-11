  1. Inicio
Tabla de posiciones del fútbol hondureño: Motagua dueño de la cima, Real España presionado

Ya se juega la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y el Motagua de Javier López ha tomado ventaja

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 18:57
Motagua se ha adueñado del liderato del torneo Clausura.

San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional, la cual está dejando pocos movimientos en la colocación.

Todo comenzó en el Rubén Deras cuando el CD Choloma (11) se enfrentó ante el Marathón (5) pero ambos equipos cuidaron bien su portería y no se dejaron hacer daño para terminar con un 0-0.

Motagua le ganó caminando a UPNFM y no quiere soltar la cima de la tabla en Liga Nacional

Mismo resultado se repitió en el Suazo Córdova de La Paz entre el Génesis PN (8) ante el Olancho FC (3). Los 'policías' quedan décimos y los 'potros' son terceros.

El líder del torneo, el Motagua (1), no falló en el Nacional y terminó derrotando 2-0 a los Lobos de la UPNFM (4) que comanda Salomón Názar.

Este día se cierra con el choque entre el Real España (2) ante el Victoria (7), donde los aurinegros tienen que ganar si quieren llevar de cerca al Motagua.

Platense (10) recibe al Olimpia (6) por el último juego de la jornada, mismo que se jugará este jueves a las 7:30 PM.

-- Tabla de posiciones --

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

