Real España vs Victoria EN VIVO: Hora, canal que transmite partido HOY EN DIRECTO y alineaciones

Los 'Catedráticos' buscan seguir en la cima del torneo Clausura, con la misma cantidad de puntos que el Motagua

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 18:19
Jack Jean-Baptiste tiene ganando al Real España para seguir peleando el primer puesto.

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España que comanda Jeaustin Campos está derrotando 1-0 al CD Victoria de la "Tota" Medina en la cancha del estadio Francisco Morazán por la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Alineaciones:

Real España: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 19. Daniel Aparicio, 6. Devron García, 4. Juan Manuel Capeluto, 14. Jack Baptiste, 10. Jhow Benavidez, 27. Ángel Girón, 36. Roberto Osorto, 54. Mike Arana y 30. David Sayago

Victoria: 12. Michaell Perello. 2- Matías Martínez, 4. Elvin Casildo, 33. Juan Carlos García, 16- Avner Portillo, 38- Luis Hernández, 5. Allan Banegas, 20. Rodolfo Espinal, 24. José Sánchez, 48. Samuel Card y 9. Rolando Blackburn

Los 'aurinegros' llegan de igualar como visitantes ante el Olimpia, donde pudieron ganar el juego, pero no fueron tan efectivos.

Mientras que los 'jaibos' en su última presentación fueron goleados por el Génesis PN en su propia cancha.

Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
