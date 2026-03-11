Real España vs Victoria EN VIVO: Hora, canal que transmite partido HOY EN DIRECTO y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España que comanda Jeaustin Campos está derrotando 1-0 al CD Victoria de la "Tota" Medina en la cancha del estadio Francisco Morazán por la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Los 'aurinegros' llegan de igualar como visitantes ante el Olimpia, donde pudieron ganar el juego, pero no fueron tan efectivos.

Mientras que los 'jaibos' en su última presentación fueron goleados por el Génesis PN en su propia cancha.