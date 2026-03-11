Real España vs Victoria EN VIVO: Hora, canal que transmite partido HOY EN DIRECTO y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España que comanda Jeaustin Campos está derrotando 1-0 al CD Victoria de la "Tota" Medina en la cancha del estadio Francisco Morazán por la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional.
Alineaciones:
Real España: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 19. Daniel Aparicio, 6. Devron García, 4. Juan Manuel Capeluto, 14. Jack Baptiste, 10. Jhow Benavidez, 27. Ángel Girón, 36. Roberto Osorto, 54. Mike Arana y 30. David Sayago
Victoria: 12. Michaell Perello. 2- Matías Martínez, 4. Elvin Casildo, 33. Juan Carlos García, 16- Avner Portillo, 38- Luis Hernández, 5. Allan Banegas, 20. Rodolfo Espinal, 24. José Sánchez, 48. Samuel Card y 9. Rolando Blackburn
Los 'aurinegros' llegan de igualar como visitantes ante el Olimpia, donde pudieron ganar el juego, pero no fueron tan efectivos.
Mientras que los 'jaibos' en su última presentación fueron goleados por el Génesis PN en su propia cancha.
Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO
Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC