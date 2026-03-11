Motagua vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua recibe este miércoles a los Lobos UPNFM en partido de continuación de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El Ciclón Azul, dirigido por el argentino Javier López, llega invicto en el certamen y con la moral en alto tras haberse colocado en la cima de la tabla luego de vencer el pasado fin de semana al CD Choloma.

Los azules afrontan este compromiso con la obligación de sumar, ya que comparten la misma cantidad de puntos con el Real España, aunque lideran el campeonato por mejor diferencia de goles. La Máquina, por su parte, disputará su encuentro de esta jornada frente al Victoria al finalizar este compromiso.

En cuanto a los universitarios, han sido una de las sorpresas del Clausura. El equipo se ubica en la tercera posición con 13 puntos, firmando un arranque de campeonato muy positivo. En su más reciente presentación lograron un triunfo ante el Juticalpa FC, resultado que reforzó su confianza para visitar Tegucigalpa.

El encuentro entre Motagua y Lobos UPNFM se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y está programado para iniciar a las 5:15 de la tarde.