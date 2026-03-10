Tabla de posiciones Liga Nacional: Marathón deja escapar puntos y empate en el liderato

Choloma, Honduras.- La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras sigue moviéndose en el arranque de esta jornada 11, donde el Marathón volvió a tropezar y dejó escapar puntos importantes en su visita ante el CD Choloma. El conjunto verdolaga no pudo salir del bache futbolístico que atraviesa y terminó cediendo unidades ante uno de los equipos que pelea en la parte baja del campeonato, resultado que le impide escalar posiciones en la clasificación.

Con los resultados de la jornada, el Motagua se mantiene como líder del torneo con 19 puntos en nueve partidos, producto de cinco triunfos y cuatro empates, siendo además uno de los equipos más sólidos en el campeonato. En el segundo puesto aparece Real España, también con 19 unidades, aunque con menor diferencia de goles. La “Máquina” sigue firme en la pelea por la cima y mantiene un duelo directo con los azules por el liderato. Más abajo en la tabla se ubican Lobos UPNFM y Olancho FC, ambos con 13 puntos, equipos que han tenido un rendimiento irregular pero se mantienen en zona de clasificación a la liguilla. El Marathón, tras su más reciente tropiezo, está en quinto lugar con 12 unidades, resultado que refleja el complicado momento del equipo sampedrano en el Clausura.

Por su parte, el bicampeón Olimpia ocupa la sexta posición con 12 puntos, luego de un arranque de campeonato con altibajos que lo ha mantenido lejos de los primeros lugares. En la zona media y baja aparecen Victoria con 10 puntos y Génesis con 9, mientras que Juticalpa también suma 9 unidades. En los últimos lugares de la clasificación se encuentran Platense con 8 puntos y CD Choloma, que continúa en el fondo con apenas 7 unidades. Entre mañana miércoles y el jueves se terminará de jugar la jornada, que podría ir definiendo a los equipos que clasificarán a las triangulares finales del certamen liguero.