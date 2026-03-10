Fichajes: Auzmendi cambia de equipo, Dereck Moncada jugaría en Europa y movimiento en Motagua

Daniel Otero, presidente del equipo verdolaga, reveló que Lavallén no se mueve del equipo sampedrano y buscarán renovarlo. "No veo ninguna situación que vaya a imposibilitar la renovación con él, a menos que él tenga una mejor propuesta, que como ser humano siempre estaríamos interesados en que le vaya mejor profesionalmente. Pero yo, y mi Junta Directiva, estamos sumamente contentos con el cuerpo técnico que tenemos. Sentimos que es lo que por años, si no décadas, estábamos buscando", confesó.