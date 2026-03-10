Fichajes: Auzmendi cambia de equipo, Dereck Moncada jugaría en Europa y movimiento en Motagua

Estas son las últimas noticias que se han generado sobre el mercado de fichajes en Honduras. Auzmendi cambia de equipo, Dereck Moncada jugaría en Europa y movimiento en Motagua
Nixon Cruz - El escurridizo atacante estuvo en las últimas semanas en el radar de varios equipos de la MLS en Estados Unidos. Lamentablemente, tuvo que se intervenido quirúrgicamente por una lesión y estará de bajas por varias semanas, provocando que las negociaciones se frenen por un tiempo indeterminado.
Pablo Lavallén - El técnico argentino le quedan pocos meses de contrato con Marathón y en las últimas horas se conoció cuál será su destino.
Daniel Otero, presidente del equipo verdolaga, reveló que Lavallén no se mueve del equipo sampedrano y buscarán renovarlo. "No veo ninguna situación que vaya a imposibilitar la renovación con él, a menos que él tenga una mejor propuesta, que como ser humano siempre estaríamos interesados en que le vaya mejor profesionalmente. Pero yo, y mi Junta Directiva, estamos sumamente contentos con el cuerpo técnico que tenemos. Sentimos que es lo que por años, si no décadas, estábamos buscando", confesó.
Rubilio Castillo - Otero también confirmó que en los próximos días se van a sentar a platicar con el atacante verdolaga para extender su vínculo contractual con Marathón.
Francisco Martínez - El "Chelito" ha recuperado su nivel futbolístico y en Marathón desean que también continúe con el club. Será renovado de cara a la próxima temporada.
Rodrigo "Droopy" Gómez - El mediocampista argentino sigue destacando en Motagua y en las últimas horas ha confesado que no planea salir del equipo. "Me siento muy contento en Motagua, yo elegí seguir acá y ojalá que sea por mucho tiempo" expresó.
Dereck Moncada - El exdefensor de la Selección de Honduras, Samuel Caballero, sorprendió a todos al revelar que Manchester City, uno de los clubes más poderosos de la Premier League estaría interesado en hacerse de los servicios el joven atacante.
Lo cierto es que será difícil que otro equipo pueda llevarse a Moncada, ya que su ficha pertenece al Necaxa de México y está a préstamo en el Internacional de Bogotá, donde están felices con él. De concretarse su salida, sería por varios millones de dolares.
Emerson Colindres - Meses después de su deportación de Estados Unidos, el jugador catracho encontró una oportunidad en el fútbol hondureño al integrarse a la Academia AFFI de Choluteca, club que compite en la Liga de Ascenso.
Juan Bertani - El preparador físico argentino sorprendió al anunciar su salida del Victoria a mitad del torneo Clausura 2026.
Este fue el mensaje que dejó en sus redes sociales, donde explica que su salida de la Jaiba Brava se debe meramente a problemas familiares.
Rodrigo Auzmendi - El delantero argentino, recordado en Honduras por su paso con la camiseta del Motagua, tomó la decisión final de no seguir como jugador del Banfield de la primera división del fútbol de la Argentina.
Ahora jugará en la Superliga de Argentina y será el nuevo refuerzo del San Lorenzo de Almagro. La operación se cerró tras varias semanas de negociaciones.
La Selección de Honduras aún no tiene completo su cuerpo técnico y se espera que en los próximos días quede definido en sus totalidad.