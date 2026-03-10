Choloma vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Choloma, Honduras.- El CD Choloma se enfrenta este día al Marathón en el inicio de la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional, en un partido donde ambos clubes se miden en el cierre de la primera vuelta.

El conjunto cholomeño llega a este compromiso en una situación complicada, ya que ocupa el último lugar del torneo Clausura con apenas seis puntos, producto de una campaña irregular que lo mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones.

Además, la situación también preocupa en la tabla general, donde el CD Choloma también se ubica en el fondo con 17 unidades, por lo que cada partido se vuelve clave en su lucha por mejorar su posición y alejarse de los puestos de mayor riesgo.

Por su parte, el Marathón llega ubicado en la sexta posición con 11 puntos, todavía con aspiraciones de meterse en los primeros lugares del campeonato y acercarse a la zona de clasificación en el torneo.

El encuentro representa una oportunidad para que los verdolagas sumen fuera de casa, mientras que Choloma buscará aprovechar su localía para intentar salir del último puesto y darle una alegría a su afición.