Rembrandt Flores revela por qué casi se retira, recuerda a Olimpia y sueña con estar en la Selección

Puerto Cortés, Honduras.- Platense enfrentará este jueves una dura prueba cuando reciba al Olimpia por la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. A menos de dos días para ese compromiso, el equipo escualo abrió las puertas de su entrenamiento a los medios de comunicación en Puerto Cortés. Uno de los futbolistas que atendió a la prensa fue el mediocampista Rembrandt Flores, quien analizó el duelo ante su exequipo y actual campeón del fútbol hondureño.

El jugador habló sobre la importancia de sumar los tres puntos tras la derrota sufrida en la jornada anterior, su pasado en el conjunto merengue, club donde debutó en primera división y el reencuentro que tendrá con varios excompañeros. Además, también recordó los momentos difíciles que vivió en su carrera, las razones por las que estuvo cerca de dejar el fútbol y cómo el técnico Raúl Cáceres influyó para que volviera a competir en Liga Nacional. Por último, dio a conocer detalles de la vez que estuvo a punto de fichar por un equipo en el extranjero y no dudó en levantar la mano para estar en la Selección de Honduras, así como su opinión del nuevo técnico José Francisco Molina.

Declaraciones de Rembrandt Flores

¿Cómo te sientes previo a este partido contra Olimpia, que es un equipo fuerte del torneo? Va a ser importante sumar de tres por la derrota que tuvimos en Olancho. Tenemos toda la segunda vuelta para recuperarnos, porque la primera no ha sido buena, pero esperamos levantar a partir de este partido. ¿Es un partido especial para vos enfrentar a un exequipo que te dio la oportunidad de debutar en primera? Sí, siempre es bonito volver a ver a los compañeros, pero es un partido más y vale los mismos tres puntos que vale Juticalpa, Olancho o cualquier equipo. Es especial por ser Olimpia porque sabemos que es el actual campeón, pero nosotros lo vemos como un reto que tenemos que afrontar sin miedo. Sabemos que ellos tampoco están en un gran momento con diez puntos, algo raro para Olimpia. Nosotros estamos con ocho y si ganamos, el torneo es tan bondadoso que todavía podemos aspirar al cuarto o quinto lugar. ¿Hay muchos jugadores del actual plantel de Olimpia con los que compartiste? Sí, con la mayoría. En las reservas estuve con Edrick, después llegó Jorge (Benguché), Pinto y Carlos. Con Rivas también coincidí en Selección. Solo con algunos de los más jóvenes no compartí. ¿Todavía mantienen comunicación? Sí, platicamos. Con el que más hablo es con Jorge, para serte sincero. Con él sí hablamos más seguido, con los demás ya casi no, pero siempre es bonito volver a verlos. Con el profesor Cáceres has venido de menos a más y entiendo que ya lo conocías de antes. Sí, al profesor lo conozco desde que tenía ocho años. Empecé con él en fuerzas básicas, después lo tuve cuando era asistente del profesor Merlín Membreño en reservas y luego me lo encontré en primera división en Real de Minas cuando salí a préstamo. Después coincidimos en UPN, en Vida y ahora aquí en Platense. ¿Hay mucha confianza entonces? Sí, ya lo he dicho varias veces. Yo creo que ya no tenía pensado volver a jugar, pero hablé con él y tuvimos una plática extensa. Él me abrió las puertas para volver y me dijo que todavía estoy joven y tengo capacidad para seguir jugando.