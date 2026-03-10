Rembrandt Flores revela por qué casi se retira, recuerda a Olimpia y sueña con estar en la Selección

Puerto Cortés, Honduras.- Platense enfrentará este jueves una dura prueba cuando reciba al Olimpia por la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
A menos de dos días para ese compromiso, el equipo escualo abrió las puertas de su entrenamiento a los medios de comunicación en Puerto Cortés. Uno de los futbolistas que atendió a la prensa fue el mediocampista Rembrandt Flores, quien analizó el duelo ante su exequipo y actual campeón del fútbol hondureño.
El jugador habló sobre la importancia de sumar los tres puntos tras la derrota sufrida en la jornada anterior, su pasado en el conjunto merengue, club donde debutó en primera división y el reencuentro que tendrá con varios excompañeros. Además, también recordó los momentos difíciles que vivió en su carrera, las razones por las que estuvo cerca de dejar el fútbol y cómo el técnico Raúl Cáceres influyó para que volviera a competir en Liga Nacional.
Por último, dio a conocer detalles de la vez que estuvo a punto de fichar por un equipo en el extranjero y no dudó en levantar la mano para estar en la Selección de Honduras, así como su opinión del nuevo técnico José Francisco Molina.
Declaraciones de Rembrandt Flores
¿Cómo te sientes previo a este partido contra Olimpia, que es un equipo fuerte del torneo?
Va a ser importante sumar de tres por la derrota que tuvimos en Olancho. Tenemos toda la segunda vuelta para recuperarnos, porque la primera no ha sido buena, pero esperamos levantar a partir de este partido.
¿Es un partido especial para vos enfrentar a un exequipo que te dio la oportunidad de debutar en primera?
Sí, siempre es bonito volver a ver a los compañeros, pero es un partido más y vale los mismos tres puntos que vale Juticalpa, Olancho o cualquier equipo. Es especial por ser Olimpia porque sabemos que es el actual campeón, pero nosotros lo vemos como un reto que tenemos que afrontar sin miedo. Sabemos que ellos tampoco están en un gran momento con diez puntos, algo raro para Olimpia. Nosotros estamos con ocho y si ganamos, el torneo es tan bondadoso que todavía podemos aspirar al cuarto o quinto lugar.
¿Hay muchos jugadores del actual plantel de Olimpia con los que compartiste?
Sí, con la mayoría. En las reservas estuve con Edrick, después llegó Jorge (Benguché), Pinto y Carlos. Con Rivas también coincidí en Selección. Solo con algunos de los más jóvenes no compartí.
¿Todavía mantienen comunicación?
Sí, platicamos. Con el que más hablo es con Jorge, para serte sincero. Con él sí hablamos más seguido, con los demás ya casi no, pero siempre es bonito volver a verlos.
Con el profesor Cáceres has venido de menos a más y entiendo que ya lo conocías de antes.
Sí, al profesor lo conozco desde que tenía ocho años. Empecé con él en fuerzas básicas, después lo tuve cuando era asistente del profesor Merlín Membreño en reservas y luego me lo encontré en primera división en Real de Minas cuando salí a préstamo. Después coincidimos en UPN, en Vida y ahora aquí en Platense.
¿Hay mucha confianza entonces?
Sí, ya lo he dicho varias veces. Yo creo que ya no tenía pensado volver a jugar, pero hablé con él y tuvimos una plática extensa. Él me abrió las puertas para volver y me dijo que todavía estoy joven y tengo capacidad para seguir jugando.
¿Por qué habías dejado de jugar fútbol?
La verdad por situaciones que todo el mundo sabe que pasan en el fútbol hondureño. Andar en equipos donde cuesta que te paguen, estar trabajando y gastar los ahorros en movilizarte para entrenar, o andar persiguiendo gente para que te paguen lo que has trabajado. Entonces decidí darme seis meses y cuando terminó el torneo hablé con el profesor y él me convenció de venir.
¿Ese problema aquí en Platense no lo has tenido?
No. La verdad que el presidente es el mejor que he conocido. Va a las charlas del equipo antes de los partidos, a los almuerzos y cuando el profesor está dando la alineación él está ahí. Es un presidente muy cercano y esperamos darle la alegría porque sabemos que él está prácticamente solo con este equipo y se muere por Platense.
¿Te costó volver al ritmo competitivo?
Sí, vine con sobrepeso para competencia. Para alguien sedentario estaba normal, pero para competir sí tuve que ponerme bien. Me costó la pretemporada, sobre todo por el clima porque no estaba acostumbrado a la costa, pero creo que ya estoy bien. El profesor sabrá cuándo me dará la oportunidad de abrir de titular. Casi siempre me ha tocado entrar al medio tiempo, pero él toma las decisiones y a mí me toca trabajar.
Te recuerdo en el Mundial Sub-17 y también fuiste campeón con Olimpia. ¿Por qué tu carrera no siguió en ascenso?
Te voy a contar algo personal. Después de que salí a préstamo a Real de Minas y volví a Olimpia en el primer campeonato del profesor Pedro Troglio, yo no quería volver porque sabía que había mucha competencia. Venía de jugar dos torneos seguidos todos los partidos y en Olimpia pasé a jugar cinco o seis partidos entrando 20 o 30 minutos. Eso me costó.
Después fuimos a la Selección a los Juegos Panamericanos en Perú y quedamos en segundo lugar. Ahí me salió una oportunidad para salir al extranjero y no quise renovar con Olimpia porque el equipo interesado tenía que pagar derechos de formación. Yo firmé mi primer contrato a los 12 años y esos derechos corrían hasta los 22, así que era bastante dinero. Entonces me dijeron que jugara seis meses en otro equipo para que ya no aplicaran esos derechos. Hablé con el profesor Raúl para ir a Real de Minas solo seis meses y luego salir, pero lastimosamente en la fecha cuatro o cinco llegó el COVID y todo se cayó. Después de eso no volví a saber nada del representante y me tocó seguir jugando en UPN, pero ya no era lo mismo y creo que eso me afectó mucho.
¿Te afectó más eso o tu salida de Olimpia?
La verdad que Olimpia no. Si te soy sincero, yo peleé mis papeles para irme porque don Osman Madrid quería que renovara tres años más y yo decidí irme por la oportunidad que tenía afuera.
¿Entonces no puedes hablar mal de Olimpia?
No, para nada. Y de Osman Madrid menos. Él fue el que me fue a ver jugar a mosco y a los 12 años me llevó a la reserva. Desde que llegué firmé contrato de primera división porque en ese momento no se podía inscribir en reserva a menores de 15 años.
¿Platense puede significar un relanzamiento para tu carrera?
Sí, yo creo que sí. Por eso vine a Platense, por el torneo que hizo el equipo. Es un plantel joven en el que puedes demostrar y volver a salir a un equipo grande.
Hay un nuevo proyecto en la Selección Nacional con puertas abiertas. ¿Te ves ahí?
Sí, ¿por qué no? Todo es posible. Ojalá que el profesor venga y vea a los jugadores que tiene que llevar, que se empape del jugador hondureño y no solo que le den un listado. Creo que hay material humano para la próxima eliminatoria.
¿Crees que esos listados ya vienen definidos?
Por lo general casi siempre van los mismos, tengan el nivel que tengan. A veces hay jugadores que andan muy bien y no los llevan, y terminan yendo otros con menos nivel.
¿Te refieres a casos específicos?
Por ejemplo Yio, que tenía 16 o 17 goles. Aunque sea a un amistoso lo debieron llevar. También pasó con Juan Ramón cuando hizo 18 goles con Real de Minas y no lo convocaron hasta que la gente y la prensa empezaron a presionar. Ojalá que el nuevo técnico llegue con otra visión.
¿Estás tranquilo con lo que dices?
Sí, tranquilo. Yo soy un hondureño más y también quiero que a la Selección le vaya bien. Ojalá que estemos en un Mundial porque eso beneficia a la liga, a la Federación y a todo el país.
¿Qué opinión tienes del nuevo técnico de la Selección?
La verdad no lo conozco, así que no podría dar una opinión.