  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasry Asfura llega a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

El presidente Nasry Asfura aprovechará para reunirse en Chile con el Rey Felipe VI de España

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 13:58
Nasry Asfura llega a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

Nasry Asfura junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Foto: Cortesía gobierno de Chile

Santiago de Chile, Chile.- El presidente Nasry Asfura llegó a Chile para ser parte de la toma de posesión de José Antonio Kast, presidente electo chileno que ganó las elecciones en diciembre del 2025.

La ceremonia de investidura de Kast, del Partido Republicano, se efectuará este 11 de marzo en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso, a las 12 del mediodía hora local, 9:00 a.m. hora de Honduras.

Políticos y exfuncionarios con pasaporte diplomático en Honduras

El jefe de Estado es acompañado por la canciller Mireya Agüero y en la agenda se han pactado reuniones con José Antonio Kast y el Rey Felipe VI de España.

Asfura también tendrá un encuentro protocolar con el mandatario saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, junto a otros jefes de Estado y de gobierno.

Tras la investidura, Nasry Asfura participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado, gobierno y autoridades invitadas.

El mandatario hondureño arribó al mediodía de este 10 de marzo tras haber permanecido en Estados Unidos en la cumbre de presidentes citada por Donald Trump.

¿Desde cuándo le detectaron cáncer a Carlos Zelaya?

En territorio estadounidense atendió varios puntos como el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en las instalaciones del Banco Mundial en Washington, posteriormente la cumbre de Trump en Miami.

Relación

Honduras y Chile mantienen relaciones diplomáticas desde 1866 y la cooperación se basa en áreas como seguridad, minería, infraestructura y formación de capital.

En el cierre del gobierno de Xiomara Castro se firmó entre ambas naciones un nuevo programa de cooperación 2025-2027.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias