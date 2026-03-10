Nasry Asfura llega a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

Santiago de Chile, Chile.- El presidente Nasry Asfura llegó a Chile para ser parte de la toma de posesión de José Antonio Kast, presidente electo chileno que ganó las elecciones en diciembre del 2025. La ceremonia de investidura de Kast, del Partido Republicano, se efectuará este 11 de marzo en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso, a las 12 del mediodía hora local, 9:00 a.m. hora de Honduras.

El jefe de Estado es acompañado por la canciller Mireya Agüero y en la agenda se han pactado reuniones con José Antonio Kast y el Rey Felipe VI de España. Asfura también tendrá un encuentro protocolar con el mandatario saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, junto a otros jefes de Estado y de gobierno. Tras la investidura, Nasry Asfura participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado, gobierno y autoridades invitadas. El mandatario hondureño arribó al mediodía de este 10 de marzo tras haber permanecido en Estados Unidos en la cumbre de presidentes citada por Donald Trump.

En territorio estadounidense atendió varios puntos como el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en las instalaciones del Banco Mundial en Washington, posteriormente la cumbre de Trump en Miami.

Relación