¿Qué pasó entre Madonna y Brad Pitt? Revelan los secretos mejor guardados del after party de los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- La revista Vanity Fair ha revelado una compilación de anécdotas y testimonios de sus exclusivas fiestas por los Oscar en antelación a la celebración de este año que se realiza por primera vez en uno de los museos más importantes de Los Ángeles, donde acudirán un selecto grupo de estrellas del cine para celebrar los premios de la Academia. El after party de Vanity Fair se ha convertido en las últimas décadas en uno de los eventos más concurridos tras la entrega de las estatuillas, donde las celebridades se reúnen “para beber, bailar y divertirse”, ha recalcado la revista en una serie de artículos, que destacan el alto nivel y frescura del evento. La revista inició la celebración con una pequeña velada en 1993, para luego trasladarla en 1994 al famoso restaurante Morton's de Melrose, donde el festejo comenzó a convertirse en una velada imperdible de la sociedad de Hollywood.

Las reuniones que hacía por los Oscar Irwing ‘Swifty’ Lazar, uno de los agentes de talentos más importantes de Hollywood, inspiraron la celebración de la revista impulsada por Graydon Carter, editor de Vanity Fair entre 1992 y 2017. “El primer año, lo hicimos a pequeña escala, porque me preocupaba que fracasáramos. Pero teníamos gente realmente interesante: Mick Jagger, David Hockney, Billy Wilder, Nancy Reagan y Betsy Bloomingdale”, dijo Carter sobre la primera velada. El evento también se convirtió en el lugar más importante para ver la transmisión de los Óscar. La autora Fran Lebowitz describió la fiesta de 1997 como un ambiente surrealista en el que los invitados lucían ropa de más de un millón de dólares solo para ver los premios por televisión. Para lograr entrar a la fiesta solo se puede acceder con invitación, pero algunos declinan asistir. Melinda Robinson, excoordinadora de la Fiesta de los Oscar de Vanity Fair, contó que Adele se quedó atrapada en el tráfico tras recibir el Óscar a la mejor canción original por ‘Skyfall’ y prefirió irse a casa. El que si se hizo presente fue Will Smith, tras dar una bofetada a Chris Rock en la ceremonia de 2022. Michael Hogan, exdirector digital de Vanity Fair, recordó que el DJ hizo una gran presentación al actor en su entrada a la fiesta. “Pensamos: "¡Mierda!". ¡Nadie le dijo nada al DJ!”, ahondó.

Entre las anécdotas citadas por la revista destaca la del columnista Frank DiGiacomo quien aseguró que pudo ver a Madonna susurrándole al oído a Brad Pitt después de que rompiera con Gwyneth Paltrow y que las mujeres “hacían fila” para hablar con el actor. También relató que encontró en el suelo un brazalete valorado en 750.000 dólares, que se le había caído a Elizabeth Hurley y que ella “nunca” le agradeció por encontrar la joya. El fotógrafo Steve Klein rememora las épocas de juventud de estrellas como Ben Stiller, Leonardo DiCaprio o Seth Rogen, que “siempre llegaban más tarde y se quedaban” hasta cerca de las cuatro de la mañana.