Comete errores en partido de Champions League y el técnico lo saca al siguiente minuto

El técnico Igor Tudor no le perdonó al portero de su equipo los errores cometidos y lo terminó sacando un minuto después en partido de Champions League
Igor Tudor, técnico del Tottenham, cambió en el minuto 17 a su portero titular, el checo Antonin Kinsky, por el italiano Guglielmo Vicario.
Todo esto después de que el primero cometiese dos errores importantes en dos de los goles del Atlético de Madrid en el inicio del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que se juega en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
En el minuto 4, Kinsky, habitual suplente esta temporada en el Tottenham, se resbaló al sacar de puerta y el balón llegó a Lookman, que cedió a Julián y éste a Llorente, que marcó el 1-0.
En el minuto 15, el cancerbero erró en el despeje tras una cesión de un compañero y Julián Alvarez firmó el 3-0.
Un minuto antes, Griezmann había anotado el 2-0, también después de un resbalón del defensa Van de Ven.
En el minuto 17, Tudor decidió cambiar a los porteros y Vicario, titular habitual, salió en lugar de Kinsky
Solo había jugado dos encuentros de Copa de la Liga en el curso y que abandonó el césped desolado y con el consuelo de alguno de sus compañeros.
El Atlético de Madrid aprovechó los errores de los defensas y portero del Tottenham para ponerse a ganar temprano en el partido.
Julián Martínez aprovechó en dos ocasiones, el tercero iba a la marca y tras el mal pase del portero el argentino solo llegó a empujarla.
El Atlético de Madrid aprovechó su localía y dio un paso importante en el juego de ida en casa ante los ingleses.
El equipo del "Cholo" Simeone pegó en casa terminó ganando 5-2 ante el Tottenham en la ida de octavos de final de Champions League.