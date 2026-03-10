Derrapó y luego impactó contra cabezal: así ocurrió accidente de Yahaira Sierra

El Paraíso, Honduras.- Eran pasadas las 5 de la tarde cuando las cámaras de seguridad captaron los segundos previos al accidente de en el que perdió la vida la joven Yahaira Sierra, ocurrido el lunes en la entrada del municipio de El Paraíso, carretera que conduce hacia Danlí, en el oriente del país.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, evidencian que el vehículo en el que se conducía la joven avanzaba a alta velocidad cuando pasó frente a un establecimiento comercial con cámaras de vigilancia, momento en el que aparentemente ya había perdido el control del volante.
En el video se observa cómo el automotor cruza a gran velocidad por la vía, sin lograr estabilizarse, segundos antes de que ocurriera el impacto que terminaría en tragedia.
Un segundo ángulo de otra de las cámaras de seguridad muestra el momento exacto en que el vehículo colisiona contra el cabezal de un camión de carga pesada que se encontraba estacionado a un costado de la carretera. El vehículo de Yahaira para entonces iba de derrapando de costado.
A raíz del fuerte impacto, Yahaira Sierra falleció en el lugar del accidente, mientras que su acompañante, Leivi Valladares, sobrevivió al siniestro, aunque fue trasladada en estado grave a un centro asistencial.
El video muestra además como el estruendo del accidente generó la inmediata reacción de las personas alrededor quiénes al ver lo sucesido acudieron a auxiliar a las víctimas. Se desconoce qué fue lo que provocó el accidente y serán los peritajes de los investigadores de Tránsito que determinen las causas.