Yahaira Maoly Sierra, joven que murió en fatal accidente de tránsito en El Paraíso

Una joven de tan solo 20 años de edad era Yahaira Maoly Sierra, quien murió tras un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de El Paraíso

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 20:48
Un vehículo turismo color blanco, en el que se transportaban dos mujeres, impactó contra el cabezal de un camión en El Paraíso, El Paraíso.

 Foto: Redes sociales
El vehículo, un Honda Civic, quedó completamente destruido tras estrellarse contra el cabezal de la rastra.

 Foto: Redes sociales
Las jóvenes fueron trasladadas al hospital Gabriela Alvarado, pero una de ellas llegó sin vida al centro asistencial.

 Foto: Redes sociales
La víctima respondía al nombre de Yahaira Maoly Sierra Andrade, de 20 años, mientras que su acompañante, Leivi Yolani Valladares Montoya, resultó herida y se encuentra en estado delicado.

 Foto: Redes sociales
“Desgraciadamente, una de las pacientes cuando llegó al centro hospitalario ya no presentaba signos vitales”, informó un médico del hospital Gabriela Alvarado.

 Foto: Redes sociales
Sobre la otra persona que resultó gravemente herida, el médico explicó: “Procedimos a entubar a la paciente debido a la gravedad de su estado”.

 Foto: Redes sociales
La persona herida será trasladada hasta Tegucigalpa para que reciba una mejor atención médica.

 Foto: Redes sociales
La joven sobreviviente será referida al Hospital Escuela, donde se espera que pueda recuperarse.

 Foto: Redes sociales
Yahaira era una joven de apenas 20 años de edad. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente; lo único que se sabe es que el vehículo en el que viajaban impactó contra el cabezal del camión.

 Foto: Redes sociales
Las causas del accidente aún son investigadas por la Policía Nacional.

 Foto: Redes sociales
