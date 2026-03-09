Yahaira Maoly Sierra, joven que murió en fatal accidente de tránsito en El Paraíso

Un vehículo turismo color blanco, en el que se transportaban dos mujeres, impactó contra el cabezal de un camión en El Paraíso, El Paraíso.
El vehículo, un Honda Civic, quedó completamente destruido tras estrellarse contra el cabezal de la rastra.
Las jóvenes fueron trasladadas al hospital Gabriela Alvarado, pero una de ellas llegó sin vida al centro asistencial.
La víctima respondía al nombre de Yahaira Maoly Sierra Andrade, de 20 años, mientras que su acompañante, Leivi Yolani Valladares Montoya, resultó herida y se encuentra en estado delicado.
“Desgraciadamente, una de las pacientes cuando llegó al centro hospitalario ya no presentaba signos vitales”, informó un médico del hospital Gabriela Alvarado.
Sobre la otra persona que resultó gravemente herida, el médico explicó: “Procedimos a entubar a la paciente debido a la gravedad de su estado”.
La persona herida será trasladada hasta Tegucigalpa para que reciba una mejor atención médica.
La joven sobreviviente será referida al Hospital Escuela, donde se espera que pueda recuperarse.
Yahaira era una joven de apenas 20 años de edad. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente; lo único que se sabe es que el vehículo en el que viajaban impactó contra el cabezal del camión.
Las causas del accidente aún son investigadas por la Policía Nacional.