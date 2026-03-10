  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

El debut de Yele: La hija de Wisin lanza "Bueno" y revoluciona el género urbano espiritual

El debut oficial llega con Yele, hija del reguetonero, quien estrena 'Bueno', el primer adelanto de una ambiciosa propuesta mística bajo el concepto '777'.

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 12:55
El debut de Yele: La hija de Wisin lanza Bueno y revoluciona el género urbano espiritual

Wisin sacude la industria con La Base De Fe, su nuevo sello de música urbana espiritual.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El puertorriqueño Wisin ha lanzado el sello La Base De Fe dedicado al género urbano con una visión espiritual y religiosa, y lo hace con el debut de su hija Yele, con su tema 'Bueno'.

La Base de Fe es una nueva división del sello La Base Music Group y nace con el objetivo de ser "una alternativa fresca que une la excelencia técnica del género urbano con una visión espiritual y contemporánea", anunció este martes un comunicado de la compañía.

El primer lanzamiento de este nuevo proyecto es 'Bueno', que es el comienzo de "una propuesta conceptual bajo el nombre de '777'", un número que se asocia a la conexión con lo divino por el simbolismo bíblico del 7, que representa plenitud y la perfección.

Instagram

La artista estrenará una nueva canción el día 7 de cada mes, "construyendo así una narrativa continua que refleja su evolución personal y espiritual".

"Presentar 'BUENO' de la mano de mi padre y en un sello que busca inspirar a otros es una bendición. Es una canción de gratitud pura por todo lo bueno que hay en nuestra vida", señaló Yele.

La joven artista fusiona "el Latin Pop con el Worship contemporáneo -género de música cristiana-" bajo la producción de Los Legendarios, con un sonido diseñado "para conectar con las nuevas generaciones que buscan mensajes de fe y gratitud a través de ritmos actuales".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias