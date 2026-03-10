El debut de Yele: La hija de Wisin lanza "Bueno" y revoluciona el género urbano espiritual

Los Ángeles, Estados Unidos.- El puertorriqueño Wisin ha lanzado el sello La Base De Fe dedicado al género urbano con una visión espiritual y religiosa, y lo hace con el debut de su hija Yele, con su tema 'Bueno'.

La Base de Fe es una nueva división del sello La Base Music Group y nace con el objetivo de ser "una alternativa fresca que une la excelencia técnica del género urbano con una visión espiritual y contemporánea", anunció este martes un comunicado de la compañía.

El primer lanzamiento de este nuevo proyecto es 'Bueno', que es el comienzo de "una propuesta conceptual bajo el nombre de '777'", un número que se asocia a la conexión con lo divino por el simbolismo bíblico del 7, que representa plenitud y la perfección.