Wisin y su esposa se bautizan en el río Jordán y comparten su decisión de fe

Tegucigalpa, Honduras.– El cantante puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido artísticamente como Wisin, sorprendió a sus seguidores tras hacer público su bautizo en el río Jordán, en Israel, junto a su esposa, Yomaira Ortiz.

A través de una fotografía en la que aparece abrazando a su pareja, el artista compartió lo que calificó como uno de los pasos más importantes de su vida espiritual.

El hecho generó múltiples reacciones entre sus seguidores, en su mayoría mensajes de alegría y apoyo por la decisión tomada por el intérprete de reguetón.