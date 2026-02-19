Wisin y su esposa se bautizan en el río Jordán y comparten su decisión de fe

Tegucigalpa, Honduras.– El cantante puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido artísticamente como Wisin, sorprendió a sus seguidores tras hacer público su bautizo en el río Jordán, en Israel, junto a su esposa, Yomaira Ortiz.
A través de una fotografía en la que aparece abrazando a su pareja, el artista compartió lo que calificó como uno de los pasos más importantes de su vida espiritual.
El hecho generó múltiples reacciones entre sus seguidores, en su mayoría mensajes de alegría y apoyo por la decisión tomada por el intérprete de reguetón.
Su hija, Yelena Morera, también se pronunció al respecto: “Gloria a Dios”, escribió en sus historias, acompañando el mensaje con un versículo bíblico.
“Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6”, fue el texto compartido para expresar el orgullo que siente por sus padres.
El bautismo en el río Jordán representa un paso significativo para millones de creyentes en el mundo, ya que, según la tradición cristiana, fue el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús.
Desde entonces, este río se ha convertido en uno de los símbolos más importantes del cristianismo, asociado al arrepentimiento y la renovación espiritual.
Con este acto, Wisin se suma a la lista de exponentes del género urbano que han manifestado públicamente su fe, entre ellos Daddy Yankee, Yandel, Lary Over, Héctor y Almighty.