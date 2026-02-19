Un arzobispo excomulgado es parte del equipo de Mel Gibson en "La Resurrección de Cristo"

Roma, Italia.- El cineasta Mel Gibson ha regresado a la ciudad italiana de Matera (sur) para rodar la secuela de "La pasión de Cristo" (2004), ahora acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco. La cinta "La Resurrección de Cristo" se rueda hoy y mañana en el mismo escenario pedregoso de su primera entrega de hace más de veinte años, Matera, y tiene previsto su estreno en 2027, según avanzan los medios.

BB27735334

La grabación tiene lugar en el parque de la Murgia, una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la "Pasión" de Gibson hasta Il Vangelo Secondo Matteo (1964) de Pier Paolo Pasolini. Tratándose de una zona de alto valor natural, las autoridades del parque han permitido el rodaje pero siempre y cuando se produzca con "total ausencia de alteraciones del hábitat" y la prohibición de instalar grandes escenarios, según se lee en un comunicado.

El asesor de Gibson