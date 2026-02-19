  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Un arzobispo excomulgado es parte del equipo de Mel Gibson en "La Resurrección de Cristo"

La secuela de "La pasión de Cristo" está en pleno rodaje en Italia, doce años después del estreno y éxito de la primera entrega. Su estreno podría ser en 2027

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 15:27
Un arzobispo excomulgado es parte del equipo de Mel Gibson en La Resurrección de Cristo

La ciudad de Matera, en Italia, es hoy y mañana el set de filmación de la nueva película de Mel Gibson.

 Foto: Internet

Roma, Italia.- El cineasta Mel Gibson ha regresado a la ciudad italiana de Matera (sur) para rodar la secuela de "La pasión de Cristo" (2004), ahora acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

La cinta "La Resurrección de Cristo" se rueda hoy y mañana en el mismo escenario pedregoso de su primera entrega de hace más de veinte años, Matera, y tiene previsto su estreno en 2027, según avanzan los medios.

BB27735334

La grabación tiene lugar en el parque de la Murgia, una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la "Pasión" de Gibson hasta Il Vangelo Secondo Matteo (1964) de Pier Paolo Pasolini.

Tratándose de una zona de alto valor natural, las autoridades del parque han permitido el rodaje pero siempre y cuando se produzca con "total ausencia de alteraciones del hábitat" y la prohibición de instalar grandes escenarios, según se lee en un comunicado.

El asesor de Gibson

Gibson vuelve así a adentrarse con sus cámaras en la vida de Cristo pero, esta vez, lo hace con un peculiar "asesor" religioso, el exarzobispo Viganò, antiguo nuncio en Estados Unidos y uno de los rostros de la facción más conservadora de la iglesia católica.

El prelado fue excomulgado en 2024 por el papa Francisco acusado de sostener posiciones "cismáticas" por sus críticas a su pontificado y por negar el revolucionario Concilio Vaticano II, tachándolo de "cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias