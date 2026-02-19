Congreso deducirá salario a seis diputados por ausencias reiteradas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció este jueves -19 de febrero- que al menos seis diputados serán sancionados con la deducción de su salario debido a sus constantes inasistencias a las sesiones legislativas.

Tal como lo había advertido, el titular del Legislativo reiteró que todo congresista que no asista a las convocatorias será objeto de rebaja salarial, medida que en esta ocasión se aplicará a seis parlamentarios.

De hecho, según explicó, la Junta Directiva ya analiza el destino que tendrán los fondos que se les descontarán a los legisladores.