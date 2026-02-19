  1. Inicio
Congreso deducirá salario a seis diputados por ausencias reiteradas

La medida, anunciada por el presidente del Legislativo, contempla destinar el dinero descontado a proyectos de apoyo para centros educativos

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 14:49
La Junta Directiva ya analiza el destino que tendrán los fondos que se les descontarán a los legisladores.

 Foto: Elvis Mendoza| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció este jueves -19 de febrero- que al menos seis diputados serán sancionados con la deducción de su salario debido a sus constantes inasistencias a las sesiones legislativas.

Tal como lo había advertido, el titular del Legislativo reiteró que todo congresista que no asista a las convocatorias será objeto de rebaja salarial, medida que en esta ocasión se aplicará a seis parlamentarios.

De hecho, según explicó, la Junta Directiva ya analiza el destino que tendrán los fondos que se les descontarán a los legisladores.

“Ese recurso que se les va a ir aplicando la deducción, la Directiva estaría estableciendo otorgárselo a alguna escuela aquí en la capital, para poder colaborar con ese sueldo que se les va a deducir a los compañeros diputados”, detalló.

Zambrano señaló que múltiples centros educativos del país envían solicitudes de apoyo al Congreso para mejorar su infraestructura o recibir donaciones de útiles escolares, meriendas u otros insumos para los estudiantes.

“Poder trasladar ese dinero a algunas escuelas que envían solicitudes al Congreso Nacional; o sea, que el compañero que falte va a colaborar en una buena obra con su día de salario”, expresó.

Aunque confirmó que son seis los legisladores con ausencias reiteradas, no precisó los nombres de los sancionados.

El destino final de los recursos aún no ha sido oficializado, pero, según lo manifestado por Zambrano, la prioridad sería beneficiar a centros educativos a nivel nacional.

