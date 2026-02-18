¿Qué sanciones tendrán diputados que no cumplan con el nuevo código de vestimenta del Congreso?

¿Qué sanciones enfrentarán los diputados que no cumplan con el nuevo código de vestimenta del Congreso en Honduras? Esto es lo que se ha informado desde el Poder Legislativo con la medida aprobada el 17 de febrero en horas de la noche.
Con el inicio de la presidencia de Tomás Zambrano en el Congreso Nacional (CN), anunciaron cambios al protocolo de vestimenta de los parlamentarios y ya este 18 de febrero entró en vigencia.
Tomás Zambrano, titular del Legislativo, dejó en claro que la medida busca reforzar el “decoro parlamentario” y la imagen institucional del Poder Legislativo.
La medida surgió tras la controversia generada por la negativa del diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, a dejar de utilizar una gorra dentro del hemiciclo, situación que abrió un debate sobre los límites entre la libertad individual y la solemnidad del cargo.
Carlos Ledezma, secretario del Congreso, dijo: “Lo que se presentó y se aprobó es que la persona que no cumpla, simple y sencillamente, la Ley Orgánica lo establece: no se le va a dar la palabra”.
Ante ello, si un congresista incumple con el código de vestimenta y pide la palabra en la sesión, el presidente o quien dirija la sesión no podrá pronunciarse ni tendrá la palabra ante sus compañeros de cámara.
De momento, es la única “sanción” que tendrán los congresistas si incumplen los códigos, como ha sucedido en otros casos con parlamentarios que llegan con gorras o con una vestimenta que no es adecuada.
El CN aprobó que no se permitirá el uso de prendas informales o propias de actividades recreativas o deportivas, tales como jeans, camisetas, gorras, ropa deportiva, sandalias informales u otras prendas incompatibles con el decoro del pleno.
El diputado Casaña afirmó que nadie puede obligarlo a vestirse de una determinada forma y que el análisis de su trabajo debe ser basado en su productividad legislativa, no por un código de vestimenta.
Los diputados podrán usar un traje formal completo o pantalón formal con camisa de vestir, saco y corbata. Las congresistas un traje ejecutivo formal, vestido formal o conjunto formal con pantalón o falda. A su vez, atuendo tradicional hondureño formal y digno, incluyendo vestimentas representativas de identidad étnica, indígena o afrodescendiente, siempre que mantengan la solemnidad y el decoro parlamentario.