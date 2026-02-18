  1. Inicio
¿Qué sanciones tendrán diputados que no cumplan con el nuevo código de vestimenta del Congreso?

El 17 de febrero se aprobó un código de vestimenta y quedaron establecidas las sanciones a quienes incumplan

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 14:12
¿Qué sanciones enfrentarán los diputados que no cumplan con el nuevo código de vestimenta del Congreso en Honduras? Esto es lo que se ha informado desde el Poder Legislativo con la medida aprobada el 17 de febrero en horas de la noche.

Foto: El Heraldo
Con el inicio de la presidencia de Tomás Zambrano en el Congreso Nacional (CN), anunciaron cambios al protocolo de vestimenta de los parlamentarios y ya este 18 de febrero entró en vigencia.

 Foto: Archivo El Heraldo
Tomás Zambrano, titular del Legislativo, dejó en claro que la medida busca reforzar el “decoro parlamentario” y la imagen institucional del Poder Legislativo.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
La medida surgió tras la controversia generada por la negativa del diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, a dejar de utilizar una gorra dentro del hemiciclo, situación que abrió un debate sobre los límites entre la libertad individual y la solemnidad del cargo.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Carlos Ledezma, secretario del Congreso, dijo: “Lo que se presentó y se aprobó es que la persona que no cumpla, simple y sencillamente, la Ley Orgánica lo establece: no se le va a dar la palabra”.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Ante ello, si un congresista incumple con el código de vestimenta y pide la palabra en la sesión, el presidente o quien dirija la sesión no podrá pronunciarse ni tendrá la palabra ante sus compañeros de cámara.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
De momento, es la única “sanción” que tendrán los congresistas si incumplen los códigos, como ha sucedido en otros casos con parlamentarios que llegan con gorras o con una vestimenta que no es adecuada.

 Foto: Cortesía redes
El CN aprobó que no se permitirá el uso de prendas informales o propias de actividades recreativas o deportivas, tales como jeans, camisetas, gorras, ropa deportiva, sandalias informales u otras prendas incompatibles con el decoro del pleno.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
El diputado Casaña afirmó que nadie puede obligarlo a vestirse de una determinada forma y que el análisis de su trabajo debe ser basado en su productividad legislativa, no por un código de vestimenta.

 Foto: Cortesía redes
Los diputados podrán usar un traje formal completo o pantalón formal con camisa de vestir, saco y corbata. Las congresistas un traje ejecutivo formal, vestido formal o conjunto formal con pantalón o falda. A su vez, atuendo tradicional hondureño formal y digno, incluyendo vestimentas representativas de identidad étnica, indígena o afrodescendiente, siempre que mantengan la solemnidad y el decoro parlamentario.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
