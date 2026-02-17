  1. Inicio
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció sobre la reciente aprobación de reformas que permiten al pleno de la Corte Suprema de Justicia realizar nombramientos. Zambrano resaltó que estas reformas buscan fortalecer la institucionalidad y garantizar que los procesos se realicen con transparencia y participación de todas las bancadas del Legislativo, asegurando un manejo responsable y consensuado de las facultades otorgadas al pleno de la CSJ.

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 20:46
