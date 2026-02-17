Diputado Francis Cabrera reacciona tras aprobación de reforma que otorga facultades al pleno de la CSJ

El diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, se pronunció luego de la aprobación de la reforma que permite al pleno de la Corte Suprema de Justicia realizar nombramientos. Cabrera destacó que el Congreso busca el diálogo y que la mayoría del pleno tomará las decisiones, asegurando que se han contado todas las bancas, incluyendo la del Partido Liberal, con el objetivo de garantizar transparencia y consenso en los procesos legislativos.