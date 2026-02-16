  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Juan Diego Zelaya promete retomar proyectos de Villa Solidaridad

Juan Diego Zelaya anunció que retomará los proyectos pendientes en Villa Solidaridad, buscando impulsar desarrollo y mejoras en la comunidad.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 14:11
El Heraldo Videos