Kilvett Bertrand responde a críticas por video en un centro comercial
El diputado explicó las circunstancias que lo llevaron a abordar un vehículo de lujo en un centro comercial capitalino, desmintiendo las versiones que circulaban en su contra.
Cortesía
seguir +
Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 15:24
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Este sería el salario de Beatriz Valle tras asumir cargo en Hondutel
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Entre rosas y mensajes: así celebraron San Valentín los políticos hondureños
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Videos Honduras
JOH rememora su captura en San Valentín: “He sido bendecido por amor y amistad”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
EE UU reconoce captura de extraditable vinculado a crimen contra menor
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Ana Paola Hall respalda a Cossette López y denuncia acoso, amenazas y presiones durante elecciones 2025
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Caen tres individuos con fuerte armamento de uso prohibido en El Paraíso
Juan Flores
Videos Honduras
Plataforma Defensores de Honduras reconoce a medios por informar con objetividad
Estalin Irías
Videos Honduras
Maribel Espinoza pide juicio político para tres funcionarios y acciones contra Xiomara Castro
Agustín Lagos
Videos Honduras
Vásquez Velásquez: de la lista de los más buscados a la libertad
Cortesía
Videos Honduras
El Heraldo lleva esperanza y alegría a Santa Elena con la Maratón del Saber
Marbin López
Videos Honduras
Policía Nacional presenta nuevas autoridades para fortalecer su liderazgo y gestión
Estalin Irías