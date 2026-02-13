  1. Inicio
Vásquez Velásquez: de la lista de los más buscados a la libertad

Tras 10 meses prófugo, Vásquez reaparece en redes agradeciendo al gobierno por corregir una "lista injusta" y confirma que buscará defender su honor y el de su familia.

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 07:56
El Heraldo Videos