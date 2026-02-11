Caso Sedesol
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Impacto del sargazo: 15 años afectando las playas del Caribe
El cambio climático y las corrientes de viento alteradas están intensificando el impacto de esta alga marina y acelerando la muerte de los arrecifes en el Caribe.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 16:50
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Impacto del sargazo: 15 años afectando las playas del Caribe
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Conoce a Lee Jaruzeslki, el nuevo nombramiento de Nasry Asfura en el gobierno
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Se concretan los primeros acuerdos del Plan Nacional de Lectura de la Biblia en centros educativos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Hondureño prófugo por 20 años, Mario Flores Mejía, detenido en Gracias, será extraditado
Estalin Irías
Videos Honduras
Dagoberto Aspra, detalla plan de manual de despidos para empleados públicos
Elvis Mendoza
Videos Honduras
PGR recibe expedientes de candidatos sancionados por no presentar informes de gastos de campaña
Elvis Mendoza
Videos
Policía Nacional sancionará a motociclistas que no usen chaleco reflectivo desde este 11 de febrero
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Así es la vida del “Pescado” Bonilla en la cárcel
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Revelan salarios de Cerna y Reina: más de L100,000 al mes en BCH y Fosede
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Ministro de Finanzas brinda detalles de acuerdos comerciales entre Honduras y EEUU
Agencia EFE
Videos Honduras
Qué deben hacer los hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya asegura que la represa San José será un proyecto clave en su gestión
Marbin López