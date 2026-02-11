  1. Inicio
Impacto del sargazo: 15 años afectando las playas del Caribe

El cambio climático y las corrientes de viento alteradas están intensificando el impacto de esta alga marina y acelerando la muerte de los arrecifes en el Caribe.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 16:50
El Heraldo Videos