Qué deben hacer los hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos

Tras la cancelación del TPS el 9 de febrero, los beneficiarios deben revisar su estatus migratorio y evaluar opciones legales para permanecer en Estados Unidos.

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 15:19
El Heraldo Videos