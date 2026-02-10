Invasión de sargazo en Roatán
Caso Sedesol
Bad Bunny en Super Bowl
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Qué deben hacer los hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos
Tras la cancelación del TPS el 9 de febrero, los beneficiarios deben revisar su estatus migratorio y evaluar opciones legales para permanecer en Estados Unidos.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 15:19
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Qué deben hacer los hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya asegura que la represa San José será un proyecto clave en su gestión
Marbin López
Videos Honduras
Alcaldía ejecuta mantenimiento integral en túneles peatonales cercanos al Hospital Escuela
Marbin López
Videos Honduras
Alcalde Juan Diego Zelaya anuncia estudio de primera línea del teleférico de Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Rixi Moncada vincula show de Bad Bunny con “lucha histórica del pueblo hondureño”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Luis Redondo inicia nueva etapa fuera del poder con cambio de domicilio reservado
Jefry Sánchez
Videos Honduras
“Juntos, somos América”: el poderoso mensaje con el que Bad Bunny cerró el Super Bowl 2026
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Madre de familia, Jennifer Padilla, revela los precios de útiles escolares para su hijo
Marbin López
Videos Honduras
Regreso a clases: Fanny Turcios detalla precios de útiles escolares en Comayagüela
Marbin López
Videos Honduras
West Bay en Roatán cerrada temporalmente tras llegada masiva de sargazo que afecta turistas y hoteles
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Giras internacionales de Arsa y SAG generaron gastos superiores a L1.6 millones en tres meses
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Humedad del Caribe provocará lluvias dispersas en el occidente de Honduras este lunes
Jefry Sánchez