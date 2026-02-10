  1. Inicio
Ministro de Finanzas brinda detalles de acuerdos comerciales entre Honduras y EEUU

Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos llegaron a "acuerdos" en materia económica, que se irán dando de forma paulatina para "aperturar" los intercambios comerciales entre ambos países, durante la reunión entre los presidentes Nasry Asfura y Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Video EFE

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 21:09
