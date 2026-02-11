Invasión de sargazo en Roatán
Policía Nacional sancionará a motociclistas que no usen chaleco reflectivo desde este 11 de febrero
A partir de este 11 de febrero, la Policía Nacional impondrá sanciones a los motociclistas que no utilicen chaleco reflectivo, medida que busca mejorar la visibilidad nocturna y reducir accidentes de tránsito en las vías del país.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 09:02
El Heraldo Videos
Videos mundo
FBI difunde video de dospecho del secuestro de Nancy Guthrie
Redacción El Heraldo
Videos
Policía Nacional sancionará a motociclistas que no usen chaleco reflectivo desde este 11 de febrero
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Así es la vida del “Pescado” Bonilla en la cárcel
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Revelan salarios de Cerna y Reina: más de L100,000 al mes en BCH y Fosede
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Vietnam construirá el estadio más grande del mundo: así será el mega recinto
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Ministro de Finanzas brinda detalles de acuerdos comerciales entre Honduras y EEUU
Agencia EFE
Videos
Arnold Burgos detalla avances tras reunión con Iglesias Católica y Evangélica: Esto dijo
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Padre muere ahogado luego de salvar a su hija en el río Patuca
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Investigación policial vincula al Cartel El Diablo con doble crimen en Sulaco, Yoro
Jefry Sánchez
Videos mundo
Mujer obliga a niña a lavarse la boca con agua del inodoro
Cortesía
Videos deportes
Benigno Pineda se pronuncia sobre la polémica en el clásico Marathón-Real España y responde a Lavallén
Sergio Rivera
Videos Honduras
Qué deben hacer los hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos
Rodiney Cerrato