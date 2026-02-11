  1. Inicio
Policía Nacional sancionará a motociclistas que no usen chaleco reflectivo desde este 11 de febrero

A partir de este 11 de febrero, la Policía Nacional impondrá sanciones a los motociclistas que no utilicen chaleco reflectivo, medida que busca mejorar la visibilidad nocturna y reducir accidentes de tránsito en las vías del país.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 09:02
